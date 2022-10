Wladimir Kara-Mursa – Kreml-Kritiker erhält Vaclav-Havel-Preis Der renommierte Menschenrechtspreis geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa.

Wladimir Kara-Mursa in Moskau im Februar 2021. Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone)

Der Vaclav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an den inhaftierten russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa. Es «erfordert heutzutage in Russland unglaublichen Mut, sich gegen die herrschende Macht zu stellen», begründete die parlamentarische Versammlung der Strassburger Länderorganisation am Montag die Wahl. Kara-Mursa war vor kurzem in Russland wegen «Hochverrats» angeklagt worden.

Der bekannte Kreml-Kritiker und ehemalige Journalist war ein Vertrauter des im Jahr 2015 nahe des Kreml ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow und steht auch dem russischen Regierungskritiker Michail Chodorkowski nahe. Kara-Mursa gibt an, wegen seines politischen Engagements bereits zweimal Opfer von Giftanschlägen geworden zu sein. Der 41-Jährige gehört zu den wenigen noch in Russland lebenden prominenten Oppositionellen.

Der 2013 geschaffene und mit 60’000 Euro dotierte Vaclav-Havel-Preis ist nach dem 2011 gestorbenen tschechischen Ex-Präsidenten und früheren Dissidenten Vaclav Havel benannt. 2021 ging die Auszeichnung an die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa.

AFP/sep

Fehler gefunden?Jetzt melden.