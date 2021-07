Der Haken an Venedigs Verbot – Kreuzfahrtschiffe sollen verschwinden – die Stadt bleibt gefährdet Die gigantischen Schiffe dürfen künftig nicht mehr das Becken vor dem Markusplatz passieren. Damit ist Venedigs Altstadt entlastet – aber noch nicht die Lagune. Über ein historisches Dekret (mit Tücken). Thomas Steinfeld

Es sind die «grandi navi», die Kreuzfahrtschiffe, in denen die Vision vom Untergang Venedigs am sinnfälligsten ausgedrückt erscheint: Kreuzfahrtschiff passiert den Markusplatz in Venedig. Foto: Luca Bruno (AP Photo/Keystone)

Wenn ein Kreuzfahrtschiff in den Canale della Giudecca einfährt, am Markusplatz vorbei, gleicht der Anblick der ersten Szene des ersten «Star Wars»-Films: Ein gigantisches Bauwerk zieht langsam vorüber, grösser, als es von einer Kinoleinwand je erfasst werden könnte, und es scheint gar kein Ende damit zu haben, während sich die Stadt in eine Miniatur ihrer selbst verwandelt.

Das historische Zentrum Venedigs ist auf mancherlei Weise gefährdet, zuerst durch die Besucher in ihrer unermesslichen Zahl und die für sie eingerichtete touristische Infrastruktur. Aber es sind die «grandi navi», die Kreuzfahrtschiffe, in denen die Vision vom Untergang Venedigs am sinnfälligsten ausgedrückt erscheint. Dafür sorgt jedes Bild eines solchen Maschinenmonsters vor gotischen Fensterbögen, und längst schon gehört ein solches Spektakel zu den Attraktionen der Stadt.