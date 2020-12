Kirchgemeinde Steinmaur/Neerach – Kritik an der Leitung des Gotteshauses An der Kirchgemeindeversammlung vom Sonntagvormittag hagelte es von einigen Mitgliedern Kritik – vor allem ging es dabei ums Geld.

Foto: wbr

Am Sonntag befanden 31 Mitglieder der Reformierten Kirchgemeinde Steinmaur/Neerach über das Budget 2021, die Auslagerung der Hauswartstelle und die Abnahme einer Baurechnung. Dabei musste die Kirchenpflege viel Kritik einstecken. In Bezug auf die Hauswartstelle gab vor allem die Entlassung des bisherigen, 55-jährigen Hausmeisters, der seit sieben Jahren diese Arbeit im Halbtagsmodus ausführte, zu reden. In Zukunft soll ein professionelles Unternehmen seine Arbeit machen – die Pauschalkosten wurden dafür mit rund 4300 Franken pro Monat veranschlagt. Zwei Stimmbürger vertraten die Auffassung, dass die Kirchenpflege den bisherigen Hauswart nicht entlassen, sondern ihn zur neuen Firma hätte vermitteln müssen. Trotz der kritischen Voten wurde die Auslagerung von der Mehrheit gutgeheissen.

Das Budget für 2021 sieht einen Aufwand von rund 1,4 Millionen Franken und einen Verlust von rund 87’000 Franken vor. Begründet wurde dies mit höheren Kosten von Tag- und Sitzungsgeldern, der Auslagerung der Hauswartung sowie der Buchführung an die Gemeinde Neerach. Es wurde, wie auch der gleichbleibende Steuerfuss von 12 Prozent, gutgeheissen. Diskutiert wurde zuletzt auch eine Rampe: Vor einigen Jahren war ein Treppenlift zum Kirchenaufgang montiert worden, der störungsanfällig war und nur durch die Bedienung des Sigristen lief. Deshalb wurde vor drei Jahren für eine Rampe ein Kredit von 40’000 Franken gesprochen – und nur ein Jahr ein Nachtragskredit von 30’000 Franken, weil die ursprüngliche Kostenberechnung zu tief war. Nun kam die Abrechnung nochmals 20’000 Franken teurer; die Rampe kostete insgesamt knapp 92’000 Franken.

Stein des Anstosses für die Mehrkosten waren die Auflagen der Denkmalpflege. Die RPK zeigte sich nicht «glücklich» über die Mehrkosten und hielt fest: «Die Aussagen des Denkmalschutzes wurden schon bei der Begründung des Nachtragskredits genannt», daher sei die neuerliche Überschreitung für die RPK nicht wirklich nachvollziehbar.

wbr/sam