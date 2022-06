Analyse zu Bin Salmans Staatsbesuch – Kritik an Saudiarabien? Das war gestern Das reiche Ölland, gestern noch im Fokus der internationalen Aufmerksamkeit, wird wegen des Ukraine-Krieges dringend gebraucht. Und es weiss diese Rolle zu nutzen. Meinung Dunja Ramadan

Wieder ein gefragter Mann: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Foto: Yousef Allan (AFP)

Der saudische Kronprinz feiert in diesem Sommer sein Comeback. Es ist seine erste Reise ausserhalb der Golfregion seit Jahren. Anfang der Woche besuchte Mohammed bin Salman Ägypten und Jordanien, um danach in die Türkei zu reisen – zum einstigen Erzfeind, Präsident Recep Tayyip Erdogan. Jahrelang kämpften die beiden Regionalmächte um die Führungsrolle in der islamischen Welt: Während Ankara nach dem Arabischen Frühling 2011 die Bewegungen des politischen Islam unterstützte, finanzierte Riad die Konterrevolution der arabischen Autokraten.