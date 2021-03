Missstände am Unispital – «Kritik teils berechtigt»: Das Universitätsspital Zürich räumt Fehler ein Die Aufklärung der Patienten solle besser werden, schreibt das Universitätsspital, nachdem nun Schlussberichte zu mehreren Affären vorgelegt wurden. Matthias Scharrer

Patienten wurden vor Operationen zum Teil mangelhaft aufgeklärt. Themenfoto: Keystone

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Missstände an mehreren seiner Kliniken publik geworden waren, leitete das Universitätsspital Zürich (USZ) Untersuchungen ein. Diese sind nun abgeschlossen. Und das Spital räumt ein: Die Kritik war teilweise berechtigt.

Eine der Untersuchungen betraf die Klinik für Gynäkologie am USZ. Deren Direktor hatte als Operateur Eingriffe und Sprechstunden teilweise überschneidend geplant, wie das USZ in einer am Dienstag veröffentlichten Medienmitteilung festhält.

Nach Abschluss der Untersuchungen stehe fest: «Er war bei den Operationen persönlich anwesend, allerdings war er nicht durchgängig präsent und führte auch nicht immer alle wesentlichen Schritte selbst aus.» In dieser Hinsicht seien die Operationsberichte in diversen Fällen inhaltlich unpräzise beziehungsweise falsch gewesen.