Streit um Pistenverlängerung – Kritik von Pro Flughafen erstaunt den Gemeinderat Regensdorf Im Pingpongspiel um die Pistenverlängerung antwortet Regensdorfs Gemeindepräsident Max Walter jetzt auf die Kritik von Pro Flughafen. Diese fiel scharf aus. Martin Liebrich

Start in Richtung Rümlang und Regensdorf. Die Pisten 28 und 32 sollen verlängert werden – die Gemeinden im Westen des Flughafens wehren sich dagegen. Foto: Francisco Carrascosa

Der Gemeinderat Regensdorf hat Widerstand angekündigt gegen die geplante Verlängerung der Pisten 28 und 32. Pro Flughafen hat das Vorgehen scharf kritisiert. Jetzt äussert sich der Regensdorfer Gemeindepräsident Max Walter zur Kritik. Klar wird: In Regensdorf hält man an seiner Position fest. Gleichzeitig wird aber versucht, den Ball flach zu halten. Zum Beispiel, indem einige Zitate relativiert werden. Zurzeit würden keine rechtlichen Schritte in Betracht gezogen, erklärt Max Walter etwa. Man werde stattdessen versuchen, Differenzen im Dialog auszuräumen. Einen direkten Kontakt zwischen Pro Flughafen und der Gemeinde Regensdorf hat es noch nicht gegeben. «Wir verwehren uns aber nicht, wenn sie wollen», sagt Walter. Ein Meinungsaustausch per E-Mail hat dagegen schon stattgefunden.