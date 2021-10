Wegen Recherche zu Flüchtlingen – Kroatien attackiert das Schweizer Fernsehen Die kroatische Botschafterin in der Schweiz ist in Rage, weil die «Rundschau» über den Umgang mit Flüchtlingen an der kroatischen Grenze berichtet. Sie erhebt Fake-News-Vorwürfe. Charlotte Walser

Flüchtlinge in Sid, Serbien, Nahe der Grenze zu Kroatien und damit zur EU. Foto: Maria Feck (Laif, Keystone)

Die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens berichte irreführend, voreingenommen und verbreite «ihre eigene Wahrheit»: Das schreibt die kroatische Botschafterin Andrea Bekić in einem Brief, der dieser Redaktion vorliegt. Implizit wirft sie SRF sogar vor, sich an einer politisch motivierten Kampagne gegen Kroatien zu beteiligen. Die Botschafterin breitet die Kritik auf vier Seiten aus, verfasst in undiplomatisch scharfem Ton.

Der Brief ist ein Antwortschreiben an die SP-Spitze. Das Co-Präsidium von Cédric Wermuth und Mattea Meyer sowie Nationalrat Fabian Molina hatten der kroatischen Botschafterin nach einem «Rundschau»-Beitrag einen Brief geschrieben. Sie forderten darin das sofortige Ende von Pushbacks an der kroatischen Grenze.