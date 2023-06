Rümlang – Krönender Abschluss des Rümlanger Jubiläumsfestes Im Kombinationswettkampf sorgten Joëlle Baumgartner und Renato Harlacher für einen Doppelsieg des gastgebenden Vereins Rümlang. Markus Roth, Armbrustschützen Rümlang

Die Jubiläumsmeister flankiert von den Ehrendamen Nadia und Larissa (von links): 2. Renato Harlacher (ASV Rümlang), 1. Joëlle Baumgartner (ASV Rümlang), 3. Paul Gantenbein (AS Oberengstringen). Fotos: PD

Über zwei Wochenenden war Rümlang das Zentrum für die Schweizer Armbrustschützinnen und Armbrustschützen. Mit einem tadellos vorbereiteten Schützenfest ist es den Rümlangern gelungen, ein Fest der Superlative auszurichten. Ein besonderes Highlight konnte Daniel Hinnen (Rümlang), der für den Schiessbetrieb und das gesamte Anmeldewesen verantwortlich zeichnete, für sich verbuchen. «Unser Ziel war es, mindestens 400 Sportschützinnen und Sportschützen nach Rümlang zu holen. Mit nun 403 Teilnehmenden haben wir dieses Ziel erreicht», jubelte Hinnen.

Hart umkämpfte Armbrust

Als besonderer Leckerbissen stellten die Rümlanger den Armbrustschützen einen Gabenstich mit einem Gabentempel im Wert von über 30000 Franken zur Verfügung. Dem Gewinner winkte eine «StoneBow Match-Armbrust 30m» im Wert von über 6000 Franken.

Ralf Zellweger (ASV Herisau-Waldstatt) absolvierte sein Schiessprogramm am ersten Wochenende und wurde ab diesem Zeitpunkt in der Rangliste zuoberst geführt. Mit 753 Punkten (8 Schüsse 100er-Scheibe) ist es ihm gelungen, ein sehr hohes Resultat zu erzielen. Damit lag er gerade mal einen Punkt vor Joel Brüschweiler (ASV Bürglen) und fünf Punkte vor Daniel Wagner (ASV Frauenfeld). Aber noch war nichts entschieden und so musste sich Zellweger bis am letzten Schiesstag gedulden, bevor er sich über den Gewinn der neuen Armbrust freuen konnte.

Heimvorteil genutzt

Einen hohen Stellenwert an einem Schützenfest geniesst auch die Kombination, die sich aus den Resultaten mehrerer am Fest angebotenen Einzelstichen zusammensetzt. Obwohl sie auch in die Festorganisation eingebunden waren, ist es den beiden Rümlanger Vereinsmitgliedern Joëlle Baumgartner und Renato Harlacher gelungen, einen Doppelsieg im «Jubiläumsmeister» zu erzielen.

Für ein solches Fest ist eine gute Organisation und eine klare Führung unbedingt notwendig. Was es aber ebenfalls braucht, sind viele helfende Hände. Die Armbrustschützen konnten dabei unter anderem auf die unbezahlbare Unterstützung der Feuerwehr Rümlang und der Frauenriege Rümlang zählen.

Insgesamt 403 Armbrustschützinnen und Armbrustschützen fanden den Weg nach Rümlang.

Fehler gefunden?Jetzt melden.