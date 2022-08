Dorf erhält Restaurant zurück – Küchenchef von Bindella übernimmt Alte Post in Hüttikon Familie Thamo aus Hüttikon will das Restaurant im Dorf zu einem Treffpunkt machen. Die Speisekarte steht bereits. Thomas Mathis

Noch steht die Familie Thamo im Rohbau des neuen Dorfladens, wo es ab November regionale Lebensmittel zu kaufen gibt. Foto: Raisa Durandi

Auf den Tischen und Stühlen hat sich Staub abgesetzt. Seit über einem Jahr ist es still in der Gaststube des Restaurants Alte Post in Hüttikon. Kein Essen kommt mehr aus der Küche, kein Bier geht mehr über die Theke. Doch bald gibt es neues Leben im schmucken Riegelhaus. Wer die Nachfolge des langjährigen Wirtepaars Rita und Heinz Berger übernimmt, war bisher nur im kleinen Kreis bekannt. Nun ist es öffentlich: Es ist die Familie Thamo, die seit sieben Jahren im Ort wohnt.