Abo Speziell wohnen in Dietlikon – Kühne Akrobatik im eigenen Wohnzimmer Für das Duo Scacciapensieri ist seine Wohnsituation ein grosser Glücksfall. Der Loft mit eigener Turnhalle hat die Karriere des Akrobatenpaares geprägt.

Während Cornelia Clivio elegant in den Lüften schwebt, erledigt ihr Partner Lorenz Matti Büroarbeiten. Foto: Raisa Durandi

Die langen Stofftücher hat sich Cornelia Clivio kunstvoll um Arme und Füsse gewickelt. Nun neigt sich die Athletin behutsam seitwärts, bis sie in eleganter Pose fünf Meter über dem Boden schwebt. Nur wenige Meter von ihr entfernt befinden sich Familienküche, Sofa und das Büro, wo ihr Mann Lorenz Matter am Computer sitzt und Büroarbeiten erledigt. Das Paar aus Dietlikon lebt in einer besonderen Wohnung: Ihr Loft ist mit der darunter liegenden Turnhalle über eine Öffnung im Fussboden verbunden. An der Decke ist ein Gestänge fixiert, von dem diverse Seile, Tücher und Trapeze hinunterhängen. Die Raumhöhe über beide Stockwerke hinweg beträgt sechseinhalb Meter.