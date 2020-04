Walliseller Unternehmerin erzählt – Künstler fürchten um ihre Existenz Komiker, Zauberer, Clowns: Künstler erhalten während der Corona-Krise keine Aufträge und können sich nirgendwo einordnen, wenn es um finanzielle Hilfspakete geht. Julia Hüsler

Hier konnte Reinaldo Gil Reloba die Leute noch unterhalten. Nun ist er auf finanzielle Hilfe angewiesen – auch in den ersten Monaten nach der Corona-Krise. Foto: PD

Durch das Coronavirus ergeben sich im Alltag viele neue, ungewohnte Situationen. Das Gesundheitswesen wird bis aufs Äusserste geprüft, und auch die Wirtschaft sieht sich mit noch nie da gewesenen Aufgaben konfrontiert. Zur Unterstützung der Wirtschaft haben Bund und Kantone beschlossen, ein Hilfspaket in Milliardenhöhe einzuführen. Dies soll allen Arbeitenden helfen, diese schwierige Zeit zu überbrücken. So können Arbeitgeber beispielsweise Kurzarbeit beantragen. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber zwar weiterhin den Lohn an die Arbeitnehmenden bezahlt, dafür vom Staat aber eine Entschädigung in definiertem Umfang und über eine bestimmte Zeit erhält. Selbstständigerwerbende sollen eine Entschädigung basierend auf ihrem durchschnittlichen Bruttoerwerbseinkommen erhalten.