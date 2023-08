Bundesfeiern im Zürcher Unterland – Künstliche Intelligenz gibt auch am 1. August zu reden Der 1. August 2023 stand in der Region lange im Zeichen des Regenwetters. Tagsüber sorgten profilierte Wissenschaftler mit ihren Reden für erhellende Momente. Peter Weiss

Einmal mehr lockt Dietlikon mit Prominenz zur offiziellen 1.-August-Feier der Gemeinde: Die vielen vor allem als TV-Expertin bekannte Claudia Franziska Brühwiler, Professorin für Politische Theorie und Amerikastudien, spricht wetterbedingt im Fadachersaal vor 400 Gästen. Foto: Raisa Durandi

Ganz so schlimm, wie es ein Schweizer Online-Portal angekündigt hatte, ist es nicht gekommen: Der 1. August fiel auch im 175. Jahr nach der Gründung des heutigen Bundesstaats nicht ins Wasser. Zwar verzichteten mit Oberweningen und Schöfflisdorf gleich zwei Unterländer Gemeinden wegen der schlechten Wetterprognosen auf ihre Bundesfeiern. Andere reagierten und verlegten ihre Anlässe mehr oder weniger kurzfristig ins Trockene. Dort lauschten die interessierten Bürgerinnen und Bürger neben lüpfiger Musik auch interessanten Reden zu eher untypischen 1.-August-Themen. So streifte Claudia Franziska Brühwiler, Privatdozentin für Amerikanistik an der Universität St. Gallen und TV-Expertin, in ihrer Rede in Dietlikon das Thema Chat-GPT, während in Glattfelden Hirnforscher Pascal Kaufmann über künstliche Intelligenz referierte.