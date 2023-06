TV-Serien und KI – Künstliche Intelligenz schreibt an neuer Serie mit Samuel L. Jackson mit Die Marvel-Serie «Secret Invasion» überliess die Gestaltung der Titelsequenz der KI. Die Fans sind nicht erfreut. Pascal Blum

Samuel L. Jackson spielt den Alien-Bekämpfer Nick Fury in der neuen Marvel-Serie «Secret Invasion», die wegen des Gebrauchs von KI in der Kritik steht. Foto: Gareth Gatrell

Die Skrulls sind Gestaltwandler vom Planeten Skrullos, sie können alle möglichen Formen annehmen. In der neuen Marvel-Serie «Secret Invasion» auf Disney+ wollen sie die Erde erobern, indem sie Schlüsselpositionen besetzen. Dagegen kämpft wiederum Samuel L. Jackson als Regierungsagent Nick Fury.

Zuerst muss sich das zu Disney gehörende Marvel-Studio aber gegen die Feinde aus den sozialen Medien behaupten. Nachdem bekannt worden war, dass die Titelsequenz der Serie von künstlicher Intelligenz (KI) entworfen wurde, ging ein kleiner Shitstorm los. Vernichtet Marvel Jobs, für die es künstlerische Fähigkeiten braucht?

Hollywood und KI – das ist sowieso gerade ein heikles Thema, schliesslich befinden sich die Drehbuchautoren und -autorinnen weiterhin im Streik. Eine ihrer Sorgen ist der zunehmende Einfluss von KI.

Verzogene Gesichter, visuelle Effekte: Diese Sequenz wurde KI-generiert. Foto: Marvel/Disney

Die Eröffnungssequenz illustriert die ausserirdische Bedrohung durch die Skrulls, es sind Figuren zu sehen, deren Gesichter sich verformen, und Regierungsgebäude wie das Weisse Haus, umgeben von grünem Dunst. Erschaffen hat die Sequenz das Büro Method Studios, das für die visuellen Effekte von «Top Gun: Maverick» eine Oscarnomination erhielt.

Method Studios versicherte, die KI habe im Fall von «Secret Invasion» keine menschlichen Jobs ersetzt. Die Software sei lediglich als Ergänzung zu verstehen und sei dazu verwendet worden, Charakterbewegungen und -eigenschaften für die Titelsequenz zu erschaffen. Für deren Produktion seien aber wie üblich Fachleute aus Grafik und Animation zuständig gewesen.

Etwas anders formuliert das «Secret Invasion»-Regisseur Ali Selim, der laut Medienberichten selber zugab, er wisse nicht genau, wie die Sequenz entstanden sei. «Wir hatten Gespräche mit dem Büro, da ging es um Ideen und Themen. Dann legte der Computer los und machte etwas.» Habe man an den Eingaben ein bisschen etwas geändert, sei etwas anderes herausgekommen.

Kommt es drauf an? Viele Titelsequenzen sind ja heute keine Kunstwerke mehr, sondern kommen so generisch daher, dass man sie nervös wegklickt. Eine Software sollte also ausreichen. Im Fall von Marvel richtet sich die Kritik aber nicht nur gegen potenzielle Jobvernichtung. Sondern generell gegen ein mächtiges Hollywoodstudio, das die Teams seiner Effekt-Abteilungen bis zum Äussersten strapazieren soll, um die Ästhetik für Kinofilme wie «Guardians of the Galaxy Vol. 3» hinzubekommen. Derweil sehen die Comickünstler, die die Figuren ursprünglich gezeichnet haben, wenig von den eingespielten Milliarden.

Die härteste Kritik kommt vonseiten der Comicfans, die sich zwar über die neue Serie mit den Skrulls freuen. Aber ihr Tenor zur Eröffnungssequenz: Sieht einfach grauenhaft aus.

