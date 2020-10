Radquer: Schweizer Sieg in Steinmaur – Kuhn gewinnt vor Vorjahressieger Rouiller Das 59. Rad-Querfeldeinrennen von Steinmaur hat mit einem Schweizer Doppelerfolg geendet: Kevin Kuhn setzte sich im Sprint gegen Loris Rouiller durch. Lokalmatador Timon Rüegg fuhr als Fünfter ins Ziel. August Widmer

Im Schluss-Spurt die Konkurrenz klar abgehängt: Kevin Kuhn, der Zürcher Oberländer aus Gibswil, gewinnt das wichtigste Rad-Querfeldeinrennen im Zürcher Unterland erstmals. Foto: Neli Widmer

Im Eliterennen der Männer kam es am Ende der neun Runden zu einem Sprint von vier Fahrern. Darin holte sich Kevin Kuhn aus Gibswil, der im Februar an der Heim-WM in Dübendorf in der Kategorie U-23 die Silbermedaille gewonnen hatte, den Sieg. Der Zürcher Oberländer war am Hinterrad Rouillers auf die Zielgerade eingebogen und setzte sich im Endspurt gegen den Vorjahressieger durch. «Ohne dass er es wollte, hat mir Rouiller den Spurt angezogen», schilderte Kuhn erfreut. «Da war es dann ein Leichtes, an ihm vorbeizukommen und den Sieg zu holen.»