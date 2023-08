Kulinarik in Kloten – Food Zurich gastiert im Circle am Flughafen Vom 7. bis zum 17. September ist der Flughafen zum zweiten Mal Teil von Food Zurich. Im Circle und im Airport-Shopping geht es um das Thema Kulinarik.

Food Zurich hat sein Festivalzentrum in der Europaallee auf über 900 Quadratmetern. Der Circle wartet als Teil des Festivals auf mit einem breiten Angebot. Dieses reicht von libanesischem Essen im Restaurant Babel über eine italienische Tavolata im l’Oro di Napoli bis zu einer Tour de Vin durch den Circle mit internationalem Wein von Mövenpick. Auf der Zuschauerterrasse B können Gäste zudem ein Sunset-Dinner in einer besonderen Aviatik-Atmosphäre einnehmen.

Wie die Flughafen Zürich AG mitteilt, stehen insgesamt aber regionale Spezialitäten im Zentrum. Im Restaurant Zoom gibt es verschiedene Käsesorten der Käserei Jumi kombiniert mit dem passenden Bier der Brauerei St. Laurentius aus Bülach zu degustieren. Das 5-Gang-Dinner im Rooftop-Restaurant Sablier ist durch die Aromen der Stadt Zürich inspiriert: An zwei Abenden wird ein Menü speziell aus Zutaten aus der Stadt Zürich und ihrer Umgebung serviert. Mehr über einen lokalen und nachhaltigen Umgang mit dem Thema Nahrungsmittel erfahren Besucher und Besucherinnen bei einer Führung durch die Welt von Bio local, wo es auch Tipps für den Alltag gibt.

Selbermachen ist auch möglich

Wer selbst aktiv werden will, kann im Rahmen von verschiedenen Workshops vom Fachwissen der Experten profitieren. So können Besucherinnen bei Negishi in die Welt der Sushi abtauchen, wo man die selbst gemachten Sushi im Anschluss gemeinsam geniesst. Die Bar Iris bietet einen Cocktail-Workshop an, die Rezepte kann man im Anschluss mit nach Hause nehmen. Auch für die kleinsten Gäste gibt es etwas zu erleben: Bei Pret A Manger können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren aus verschiedenen Zutaten ein eigenes Sandwich kreieren.

Markt in den Circle-Gassen

Ausgangspunkt ist jeweils der Circle-Hauptplatz, der passend fürs Festival dekoriert wird. Am 17. September gibt es in den Gassen des Circle zudem in einen Food-Market mit über 35 Marktständen, an denen Produkte aus der Region angeboten werden.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.