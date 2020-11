Gasto-Serie «Besser essen» – Kulinarisch abheben im Circle Im achten Stock des neu eröffneten Circle beeindruckt nicht nur das üppige Ambiente. Im Restaurant Sablier geniessen die Gäste kreativ interpretierte Klassiker der französischen Küche. Daniela Schenker

Das Tatar von der Jakobsmuschel mit Kaviar. Foto. Daniela Schenker

Es gibt Momente, da fühlt man sich etwas aus dem Rahmen gefallen. So geht es uns beim Betreten des «Sablier Rooftop Restaurant & Bar», das vor drei Wochen im Circle beim Flughafen Zürich eröffnete. Wir sind von einem Moment auf den anderen Teil einer beeindruckenden Inszenierung. Beim Bühnenbild wurde an nichts gespart: überhohe Räume mit Galerien für private Anlässe, eine raffiniert illuminierte Bar, Blumenmuster, wohin das Auge reicht, begrünte Wände, grossflächige Wandgemälde – und das alles auf 1700 Quadratmeter. Vorbei an den – wie es uns scheint – schönen, jungen und vielleicht auch reichen Gästen im Barbereich, werden wir zum reservierten Tisch geleitet.