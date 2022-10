Neuer Sponsor – Kulinarischer Sponsor für Rümlanger Fussballer Das bekannte italienische Restaurant «il Ghiottone» in Bülach unterstützt den traditionellen Fussballverein G.S.I. Rümlang 1964 mit 30 neuen Fussballtaschen. Gruppo Sportivo Italiano Rümlang 1964

«Ciccio» Mustafic, GSI-Präsident Toni Leo und Koch Nicola Colagrossi (von links). Foto: PD

Pünktlich auf die ersten Meisterschaftsspiele der neuen Fussballsaison übergaben die neuen Ausrüster-Sponsoren des Restaurants «il Ghiottone» in Bülach dem traditionellen Verein Gruppo Sportivo Italiano Rümlang 1964 (G.S.I.) die neuen Sportrucksäcke für das gesamte Kader der ersten Fussball-Mannschaft. «Wir sind stolz», meint Vereinspräsident Toni Leo, «dass uns das im Zürcher Unterland so bekannte Wirte-Duo Ciccio und Nico mit ihrem Restaurant so tatkräftig unterstützen.»

Ziel ist die 3. Liga

Der G.S.I. Rümlang wurde 1964 als Kulturverein für italienische Immigranten gegründet, damit diese eine Möglichkeit hatten, sich zu treffen und zu integrieren. Während über 58 Jahren unterhält die G.S.I. Rümlang 1964 auch eine Fussballmannschaft, die beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) und dem Regionalen Fussballverband des Kanton Zürichs (FVRZ) angemeldet ist und somit an den ordentlichen, regionalen Meisterschaften der 5. bis 3. Liga mitspielt. Die Mannschaft spielt zurzeit in der 4. Liga, nachdem sie erfolgreich am Schluss der letzten Saison aufgestiegen ist. «Unser Anspruch ist ganz klar, wieder in der 3. Liga zu spielen», meint Romeo Bristot, der beim G.S.I. als Spiko im Vorstand für die Organisation und Finanzen zuständig ist. «Es wäre schön, dieses Ziel im Jahr 2024 zur 60-Jahres-Feier des Vereins zu erreichen.»

«Italianità» auf und neben dem Platz

Der G.S.I. versteht sich als multikultureller Verein, welcher seinem Vereinsleitsatz «Sport ist Freundschaft und Freundschaft ist Leben» getreu aufgestellt ist. Respekt, Fairness und Aufrichtigkeit sind dabei die wichtigsten Werte, nicht nur auf dem Spielfeld. Das ganze eingepackt in «Italianità». Aspekte, die für den neuen Sponsor wie die Faust aufs Auge passen. Also wird man in Zukunft nicht verwundert sein, wenn man im Restaurant vermehrt auch Vereinsmitglieder und -sympathisanten des G.S.I. Rümlang 1964 antrifft, die sich im gemütlichen Ambiente von den vielen kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen.

