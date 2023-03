Stadt Bülach – Kultur in der Altstadt Auch in diesem Sommer bietet die Stadt Bülach Künstlerinnen eine Bühne für Darbietungen.

Ab 1. April bietet die Stadt Bülach erneut die Plattform «Kultur im öffentlichen Raum» im Zentrum Bülachs an. Bis Ende September haben Darbietende regelmässig die Möglichkeit, das Publikum in der Altstadt mit ihren Auftritten zu begeistern. Kunstdarbietende aus der Region Bülach können in dieser Zeit jeweils samstags von 9 bis 13 Uhr und und donnerstags von 18 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz auftreten. Interessierte sind eingeladen, sich unter www.buelach.ch/kulturauftritt für einen einstündigen Auftritt anzumelden. Für den Auftritt stehen vier Stühle, zwei Bänke, ein Teppich als «Bühne» und ein Hut für die Kollekte zur Verfügung.

red

