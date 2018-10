Erraten Sie, aus welcher Stadt diese Aufnahme stammt?

Schauen Sie sich einmal eine Fotografie eines Pariser Boulevards an. Sie werden, auch wenn Sie diesen besonderen Boulevard nicht, wohl aber die Stadt ein wenig kennen, sofort erraten, wo Sie sind. Oder ein Bild aus Berlin, aus London, aus Mailand, aus Zürich, aus Wien: Sie finden sich ebenfalls verblüffend rasch zurecht, auch ohne Bildlegenden und ohne Wahrzeichen wie Stephansdom, Grossmünster, Galleria, Tower Bridge, Brandenburger Tor und Eiffelturm.

Wie? Zunächst einmal dank der Architekturen, welche die Strassen und die Plätze säumen: in Paris die nur unmerklich variierten Sandsteinfassaden mit ihren stehenden Fenstern, den durchgehenden, verzierten, schwarz gestrichenen Eisengeländern und den steil gewölbten Mansarddächern; in Berlin die Mietskasernen mit ihren dick verputzten Fassaden und den geschickt komponierten Loggien; in London die regelmässigen Reihenhausfronten mit ihren klassizistischen Putz- oder Backsteinfassaden; in Mailand die fast abweisenden, beinahe schmucklosen und immer wieder unterschiedlichen Häuser und Paläste; in Zürich die zurückhaltend opulenten Zunfthausfronten an der Limmat; in Wien die mit kraftvollem Dekor nobilitierten Putzfassaden mit ihren grossen Kastenfenstern und den unerhört grosszügigen Geschosshöhen.

Wie würde dieses Bild aussehen ohne den markanten Zebrastreifen? Das Kernstück der Ausstellung «Beatlemania» in Hamburg 2009 war die Fotografie, welche das Beatles-Album «Abbey Road» schmückt. Foto: Getty Images

Doch nicht minder hilfreich für die Identifikation der Städte sind andere, kleine, scheinbar belanglose Dinge. Die Art und Weise, wie der Boden behandelt ist: der Fahrbahnbelag, das Trottoir, der Randstein. Wie die Häuser auf ebendiesen Boden kommen: wie das Erdgeschoss im Haus ausgebildet ist, der Haussockel beschaffen, ob es Arkaden gibt, ob Vorgärten einen freundlichen Abstand zwischen Hausfassade und Trottoir schaffen, ob Treppen oder Rampen zwischen Strasse, Bürgersteig und Hauseingang vermitteln, ob Brüstungen vorhanden sind oder nicht. Aber es geht noch mehr ins Detail: Wasserabläufe, Schachtabdeckungen, Bodengitter, Bodenbezeichnungen und -beschriftungen sind ebenfalls von Bedeutung.

Heimat und Hydrant

Der Raum, der sich so ausdifferenziert betrachten lässt, ist nicht leer. Nicht bloss Menschen und Fahrzeuge bevölkern ihn, sondern auch zahllose kleine Architekturen: U-Bahn-Eingänge, Haltestellen, Kioske, öffentliche Toiletten, Telefonzellen, Tiefgarageneinfahrten und Trinkhallen. Klein, deswegen jedoch keineswegs weniger wirksam und bedeutsam. Doch damit noch nicht genug. Neben derlei Miniaturarchitekturen gibt es zahllose weitere Einrichtungsgegenstände, die den öffentlichen Raum belegen: allen voran die Bäume, die selbst architektonische Räume schaffen. Aber auch Denkmäler, Brunnen, Strassenlampen, Uhren, Bänke, Strassenschilder, Hausnummernschilder, Ampeln, Postkästen, Abfallkörbe, Hydranten und Klingelanlagen mit ihren Namensschildern, Verkehrszeichen, Poller, Gedenktafeln, Informationsschilder, Reklamen, Fahrradständer, Feuermelder, Rufsäulen und Parkuhren.

Die bekannteste öffentliche Toilette in Groningen: Designt wurde sie vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas. Foto: Getty Images

Diese Objekte sind nahezu ausnahmslos Gebrauchselemente, die den öffentlichen Raum funktional aufwerten und die Stadt besser benutzbar machen. Sie sind aber auch Gestaltungselemente, die den Stadtraum ergänzen oder verstellen, verschönern oder verunstalten und die seinen Charakter entscheidend mitbestimmen. Es ist kein Zufall, dass sich bedeutende Architekten, Ingenieure, Produktgestalter und Grafiker, ja sogar Künstler immer wieder dieser scheinbaren Belanglosigkeiten angenommen haben: Martin Gropius entwarf eine Standard-Trinkhalle, Giles Gilbert Scott die wohl berühmteste Telefonzelle der Welt, Otl Aicher Strassenschilder für die Stadt München und Rem Koolhaas eine öffentliche Toilette für Groningen. Aberauch anonyme Formgebungen und unterschiedliche handwerkliche Ausführungen wirken auf die städtischen Freiräume. Ein Bürgersteig macht aus einer Strasse eine andere, je nachdem, ob er aus grossen Granitplatten zusammengefügt oder in Asphalt gegossen ist – auch wenn er jeweils die gleichen Masse aufweist.

Die kleinen Objekte des Stadtraums sind allerdings noch mehr: Sie sind Mikroarchitekturen und Baudetails, die alle konzipiert, entworfen, gezeichnet, hergestellt und benutzt worden sind. Davon erzählen sie, sobald man sie genauer betrachtet: Sie haben ihre eigenen Geschichten. Der Strassenbelag in den Städten der römischen Antike zeugt von der Entwicklung einer neuen und aufwendigen Ingenieurskunst. Doch auch an jüngeren Strassenbelägen lässt sich ihre Geschichte ablesen: Die steinernen Strassenpflasterungen des 19. Jahrhunderts erzählen vom Willen, die Strassen zu befestigen, sie gut befahrbar und reinigbar zu machen und Qualitäten und Atmosphäre der historischen Stadt wiederaufleben zu lassen; die oftmals einfach darübergelegte Asphaltierung zeugt dagegen von dem Bekenntnis zur Vorherrschaft des (vor allem motorisierten) Fahrverkehrs, zur glatten, reinen Bequemlichkeit und zum optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Vor allem wo der Belag an Hauseingänge und Sockel anstösst, lässt sich dessen Schichtung in der Zeit feststellen und teilweise sogar ablesen wie die Jahresringe von Bäumen.

Gehören zum Stadtbild von Paris: Die Candélabre Oudry, hier beim Louvre Museum. Foto: Getty Images

Auch die Strassenlampen sind anschauliche historische Zeugnisse. Ihre Masten und Lampenköpfe offenbaren, ob es sich um historische oder um zeitgenössische Exemplare handelt, möglicherweise um Wiederauflagen alter Modelle. Die Farbschichten, die zuweilen leicht abblättern, zeugen von Pflege und Veränderungen; die grünbraune, verkupferte Oberfläche hat den Candelabre Oudry in Paris, benannt nach ihrem Erfinder, zur wohl berühmtesten Strassenlampe überhaupt gemacht. Die Leuchtsysteme spiegeln die rasante technische Entwicklung wider, welche die städtische Beleuchtung seit dem frühen 19. Jahrhundert durchgemacht hat – von der Öllampe über Gas bis hin zur Elektrizität in ihren unterschiedlichsten Nutzformen und mit ihren unterschiedlichen Leuchtmitteln. Und auch aus ihrer Stellung im Stadtraum lassen sich Rückschlüsse auf Gepflogenheiten, Normen und Absichten zu Licht und Schatten in der Stadt ableiten.

Die «Wohnung des Kollektivs»

Selbst so scheinbar unbedeutende städtische Gegenstände wie Schachtdeckel erweisen sich bei näherem Hinschauen als ergiebige Geschichtenspeicher. Ihr Material sagt viel aus über die Zeit, in der sie entstanden sind, und über den technischen und ästhetischen Anspruch, der mit ihnen verbunden war: von Stein über Gusseisen und Fliessstahl zu Beton und Kunststoff. Dann die Schriften: Sie reichen von rein technischen Kürzeln, die sich auf Modellnummern und die Normen beziehen, bis zu den Namen und Logos der Firmen, die sie hergestellt haben.

Zuweilen erklären sie explizit, welche Aufgabe die Schächte haben, die sie schützen: Wasser, Gas, Elektrizität, aber auch Kohle oder pneumatische Post, also längst vergangene Funktionen, die sie so in Erinnerung rufen. Und immer wieder beziehen sie sich auf die Stadt, für die sie geschaffen sind, und tragen ihren Namen oder ihr Wappen. Zuweilen verweisen sie sogar auf einen ganz besonderen Ort in der Stadt: wie etwa die Schachtdeckel, die eigens für die Esposizione Universale di Roma geschaffen wurden, die 1942 als Verherrlichung des Regimes von Mussolini vor den Toren Roms hätte stattfinden sollen. Der Zweite Weltkrieg und das anschliessende Ende der faschistischen Diktatur vereitelten sie. Die Schachtdeckel aber sind weiterhin in Gebrauch und erinnern an ein ambivalentes Stück urbaner und politischer Geschichte.

Durch die Trennung von Wohn- und Arbeitsstätten bewegten sich immer mehr Menschen immer öfter und länger in der Stadt.

Tatsächlich erzählen die kleinen Objekte des Stadtraums nicht nur ihre eigene Geschichte: Sie lassen Rückschlüsse auf die gesamte Stadt zu. Ihre Geschichte, ihre Besonderheit, sogar ihr Charakter kann weitgehend durch sie ergründet und an ihnen festgemacht werden. Deswegen lassen sich Städte auch auf scheinbar unspezifischen, scheinbar generischen Bilder erkennen.

Die kleinen Objekte des Stadtraums sind Fragmente, Indizien, an denen man die Entwicklung der Stadt als Ganzes exemplarisch ablesen kann. Bereits die Tatsache, ob der öffentliche Raum einer Stadt überhaupt eingerichtet ist oder nicht, verrät manches über sie. In der antiken Stadt gab es zahlreiche Brunnen, Bänke und öffentliche Einrichtungen, weil ihre Strassen und Plätze Orte des gesellschaftlichen Lebens waren und auch politisch auf Öffentlichkeit gründeten. Das war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nur mehr vereinzelt der Fall. Mit der fortschreitenden Industrialisierung erhielt im späten 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert der Stadtraum eine neue Bedeutung. Durch die Trennung von Wohn- und Arbeitsstätten bewegten sich immer mehr Menschen immer öfter und länger in der Stadt, die entsprechend ausgestattet werden musste. Das, was Walter Benjamin die «Wohnung des Kollektivs» nennen sollte, wurde «möbliert». Das war funktional notwendig: Die Menschen mussten essen, trinken, sich ausruhen, sich informieren, konsumieren und auch ihre Notdurft verrichten.

Ein öffentlicher Platz hat heute viele Funktionen: Der Sechseläutenplatz in Zürich. Foto: Sabina Bobst

Das war aber auch und vor allem politisch notwendig: Das neue Grossstadtleben musste in geordnete Bahnen gelenkt werden, die Bewohner diszipliniert und ihr Verhalten so geregelt, dass Anstand und Ordnung nicht verletzt wurden. Es ist kein Zufall, dass im 20. und im frühen 21. Jahrhundert die Ausstattung des Stadtraums noch weiter zugenommen hat: Er ist zu einer Bühne geraten, vollgestellt mit Requisiten, die überwiegend den Rahmen für die affektierte Inszenierung der Wohlfühlstadt und des globalisierten Konsums abgeben.

Der Poller und die Politik

Das scheinbar marginale Thema ist in Wahrheit uferlos. Die Anzahl der kleinen Dinge im Stadtraum ist selbst dann, wenn man verwandte Typen zusammenfasst, immer noch erstaunlich gross, und über jedes einzelne liesse sich eine ganze Abhandlung verfassen. Hinzu kommt, dass die Typen keineswegs klar voneinander abgrenzbar sind: Die Strassenlaternen übernehmen zuweilen die Aufgabe, Strassenschilder zu halten, auf den Kiosken werden öffentliche Uhren installiert, die frei stehenden Uhren mutieren zu Trägern verschiedenster Informatio nen, und über alles, Strassenlaternen, Kioske und Uhren, aber auch Tramhaltestellen und öffentliche Toiletten, breitet sich die in der Stadt allgegenwärtige Reklame aus.

Der Uferlosigkeit kann man begegnen, indem man aus der grossen Anzahl jene Elemente heraussucht, die für ihre Gattung einigermassen typisch erscheinen: also eine angemessene Anzahl von festen Strassen- und Platzelementen wie Belag oder Bürgersteig, eine angemessene Anzahl von Kleinbauten wie Untergrundbahnstationen, öffentlichen Toiletten und Telefonzellen, eine angemessene Anzahl von Ausstattungsobjekten wie Strassenlampen, Brunnen, Pollern und Schachtabdeckungen. Die Auswahl, die ich in einer lockeren Serie in den nächsten Wochen hier vorstellen werde, wird, wie könnte es anders sein, subjektiv und bis zu einem gewissen Grad auch willkürlich sein. Doch immerhin erlaubt sie, typische, bedeutsame Elemente herauszuarbeiten und von jedem dieser Elemente eine Mikrogeschichte zu erzählen.

Ein U-Bahn-Schild genügt, um zu wissen, in welcher Stadt dieses Bild aufgenommen wurde: Berlin. Foto: Getty Images

Diese Mikrogeschichten versuchen, die Entwicklung des jeweiligen Objekts in einen plausiblen Kontext zu stellen. Sie fragen also nach dem konkreten funktionalen Bedarf: Wozu braucht es einen Fahrbahnbelag, ein Bodengitter, einen Kiosk, ein Denkmal? Wie wurden und werden sie genutzt, was wird damit gemacht? Sie fragen nach den technischen Entwicklungen: Welche Ingenieursleistungen setzt eine Kopfsteinpflasterung voraus? Welche Lichtquellen bestimmen Form und Lage der Strassenlaternen? Wie hängen Aufkommen und Verschwinden der Telefonzelle mit der Fernsprechtechnologie zusammen? Sie fragen nach den klimatischen und hygienischen Bedingungen: Was hat ein dunkler Trottoirbelag mit der Sonneneinstrahlung in einer Stadt des Südens zu tun? Vor welchem hygienischen Hintergrund kommen öffentliche Toiletten auf, und warum werden sie in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts weitgehend wieder aus der Stadt verbannt?

Sie fragen nach den Besitzverhältnissen und der ökonomischen Verwertung: Wie viel kosten die Litfasssäulen, wer finanziert sie, wem gehören sie, und wer sorgt für ihren Unterhalt? Wer schöpft die Gewinne der Werbelizenzen ab? Und wie städtisch sind die städtischen Brunnen wirklich? Sie fragen nach den organisatorischen, rechtlichen und steuerrechtlichen Massnahmen: Wie wurden die Anwohner dazu gebracht, zum Bau von Bürgersteigen vor ihrem Haus und in ihrer Strasse beizutragen?

Nicht zuletzt, genauer: von Anfang an und durchgängig, fragen die Mikrogeschichten nach den politischen und ideologischen Voraussetzungen, unter welchen die kleinen Objekte des Stadtraums entstehen, und was sie gesellschaftlich versinnbildlichen und tatsächlich bewirken. Wie weit waren Bau und Befestigung der römischen Stadtstrassen Teil der militärischen und machtpolitischen Strategie der antiken Grossmacht? Wird der Stadtraum im 18. und 19. Jahrhundert immer heller ausgeleuchtet, um eine reale Sicherheit für die Bürger zu erreichen oder eine imaginierte zu beschwören? Wie sehr waren die unterschiedlichen vorgeschriebenen Breiten der Bürgersteige im Verhältnis zur Fahrbahn im frühen 20. Jahrhundert mit der Vorstellung der autogerechten Stadt und dem Druck der Automobil- und Erdöllobbys verknüpft?

In jeder Stadt einzigartig: Fahrbahnmarkierungen wie hier in London. Foto: Getty Images

Die kleinen Objekte des Stadtraums entpuppen sich so als überraschend vielfältige, vielschichtige, komplexe und durchaus auch widersprüchliche Gebilde. Sie sind in jeder Hinsicht bescheiden und doch raum- und bildprägend. Sie sind prinzipiell anonym und doch immer wieder individuell. Sie sind überwiegend industriell, zumindest seriell gefertigt und doch spezifisch. Sie sind ubiquitär und weisen doch einen starken Ortsbezug auf. Sie sind funktional, technisch und ökonomisch bestimmt und haben doch oft einen hohen gestalterischen Anspruch. Sie sind vor allem dem Nutzen verpflichtet und prägen doch die Kultur der Stadt, in der sie verankert sind, stärker, als ihr scheinbar geringer Wert vermuten lässt.

Vittorio Magnago Lampugnani ist Architekt und emeritierter Professor für die Geschichte des Städtebaus an der ETH Zürich.

(Das Magazin)