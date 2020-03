De Wecks radikale Ideen

Es gibt bereits einige Bücher gegen den Populismus. Warum braucht es Ihres auch noch?

Mit dem Buch möchte ich eine Debatte anstossen: Wie lässt sich die Demokratie stärken? Autoritäres liegt in der Luft, Konservative kippen ins Reaktionäre, Liberale und Linke bleiben defensiv. Die Demokraten vernachlässigen es, die Demokratie zukunftsfähig zu machen. Wir müssen sie auf die Höhe des digitalen 21. Jahrhunderts bringen.

Sie entstammen einer Patrizierfamilie, haben an der HSG studiert und hatten Posten im höchsten Management. Keine Angst, zu wenig Bodenhaftung zu haben für eine Verteidigung der Demokratie? Die Nöte, die den Aufstieg des Populismus ermöglichten, zu verkennen?

Es zählt weniger die Herkunft des Autors als die Debatte über seine Argumente. Und wo Sie sehr zu Recht die Ungleichheit ansprechen: Drei Dutzend Menschen haben so viel Geld wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 3,8 Milliarden an der Zahl. Die liberale mutierte zur neoliberalen Demokratie, in den USA zur Plutokratie, der Geldherrschaft. Das beunruhigt nicht nur viele Unterprivilegierte, sondern auch viele Privilegierte wie mich. Immer mehr amerikanische Milliardäre verlangen, die Reichen stärker zu besteuern. Nur eine Kraft hat gar keine Mühe mit der Geldherrschaft: Plutopopulisten à la Trump oder Blocher.

In Ihrem Buch verteidigen Sie die Political Correctness als Gebot der Höflichkeit. Den PC-Vertreterinnen sind Sie als alter, weisser Mann jedoch höchst suspekt.

Übertreibungen der politischen Korrektheit gibt es. Viel schlimmer ist die hoch politische Unkorrektheit, wenn Matteo Salvini Flüchtlinge als «Menschenfleisch» abtut. Der Kampf der antikorrekten Eiferer lebt vom Subtext: Der Reiche werde benachteiligt. Der Antirassist sei ein Rassist gegen den weissen Mann. Die Feministin sei schlimmer als der Diskriminierer oder Belästiger. Aber in ihrem Gefecht gegen die Parität von Frau und Mann scheitern die populistischen Nostalgiker. Der Fortschritt zu mehr Gleichheit ist zu langsam, aber unaufhaltsam.

Unaufhaltsam? Jetzt klingen Sie wie der Politologe Francis Fukuyama, der vor dreissig Jahren die unaufhaltsame Verbreitung der liberalen Demokratie ausrief.

Zum Kapitalismus gibt es vorderhand keine Alternative, da lag Fukuyama richtig. In dem anderen Punkt irrte er: Zur liberalen Demokratie gibt es zahlreiche autoritäre Alternativen. Diktatur und Kapitalismus vertragen sich bestens, siehe China.

Sie schreiben über sämtliche populistische Bewegungen der Gegenwart, von Trump über Bolsonaro bis zur SVP. In der Schweiz meinen jedoch viele, dass die SVP anders, nicht ganz so schlimm sei.

Die SVP hält einen Sicherheitsabstand zu Neonazis. Doch alle Reaktionäre relativieren die Menschenrechte und schmähen die Institutionen der liberalen Demokratie. Im Bundesrat sitzen in ihrem Wortschatz «sieben Zwerge», für Christoph Blocher war das Parlament eine «Zeitverschwendung». Die SVP setzt Richter unter Druck, sie wollte die Europäische Menschenrechtskonvention aushebeln. Die Partei unterstützte die Goldinitiative und No Billag, um Nationalbank und SRG lahmzulegen. Das «Volk» jedoch, auf das sich Reaktionäre berufen, schickte alles bachab. Unsere Demokratie erweist sich als resilient – die amerikanische übrigens auch.

Inszenierte Urwüchsigkeit: Christoph Blocher. (Keystone)

Sollen alle Länder die Schweiz kopieren und die direkte Demokratie einführen?

Bei allen Schweizer Irrungen und Wirrungen: Die direkte Demokratie begeistert mich, ihre Lernfähigkeit, ihr Sinn für Kompromisse. Sie ist die Staatsform fürs digitale Zeitalter. Dank des Internets hat der Mensch mehr Ausdrucksmöglichkeiten, aber in vielen Ländern kaum Möglichkeiten des Einwirkens auf die Politik. Das birgt eine Spannung, sie entlud sich im Arabischen Frühling wie in den lateinamerikanischen Protesten – auch im Aufmarsch der Gelbwesten. Direkte Demokratie bringt die Ausdrucks- und Einwirkungsmöglichkeiten ins Lot …

… aber?

Aber das Schweizer Modell lässt sich nicht übertragen. Jedes Land hat eine etwas andere Balance zwischen den drei demokratischen Institutionen Parlament, Regierung und Justiz, zwischen den drei demokratischen Grundwerten Freiheit, Gleichheit und Nachhaltigkeit. Dahinter stecken unterschiedliche Kulturen und Prägungen. Nach der Nazi-Zeit war Misstrauen gegen die deutschen Bürger angebracht. Nun ist das Zutrauen so weit gewachsen, dass Deutschland die direkte Demokratie – in Zeitlupe – ausbaut.

In Deutschland weibelt allerdings ausgerechnet die AfD für mehr direkte Demokratie nach Schweizer Vorbild.

Die AfD beruft sich auf ein völlig pervertiertes «Schweizer Modell»: Fast jede Fraktion, die mit einem Vorstoss im Bundestag scheitert, dürfte letztlich eine Volksabstimmung erwirken. Die AfD möchte das Parlament ausschalten. Dabei spielen Nationalrat und Ständerat eine Schlüsselrolle in unserer halbdirekten Demokratie. Jedes Land braucht Schranken der vom Volk und von den Volksvertretern, von der Regierung und der Justiz ausgeübten Staatsmacht. Direkte Demokratie ist nicht Volksabsolutismus, die demokratischen Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht Willkür walten lassen wie einst König Ludwig XVI.

Vermuten Sie bei der AfD eine versteckte Agenda?

Den AfD-Chefextremisten Björn Höcke darf man gerichtsnotorisch einen «Faschisten» nennen. Und Faschisten sind nun mal autoritär und antidemokratisch.

Tonangeber der AfD: Björn Höcke. (Keystone)

Sie sehen die Demokratie des 21. Jahrhunderts bedroht durch den Populismus, aber auch durch die Klimakrise.

In der Politik ist die Umwelt das schwächste Glied. Wir müssen sie zur Teilnehmerin an der Demokratie machen. Deshalb mache ich in meinem Buch zwölf konkrete Vorschläge für eine Öko-Demokratie.

Ein «Rat der Klimaweisen», wie Sie ihn vorschlagen, würde eher in Richtung Technokratie führen.

Das Gremium würde ähnlich wirken wie im Weissen Haus der dreiköpfige Council of Economic Advisers, der zu seinen besten Zeiten die US-Wirtschaftspolitik erfolgreich modernisierte.

Ein weiterer Ihrer Vorschläge betrifft das Stimmrechtsalter, das Sie auf 16 Jahre senken möchten – wegen der «Fridays for Future»-Bewegung?

Die Klimajugend belebt die Demokratie, sie hat meine Zuneigung und Bewunderung. Diese Jugendlichen sind mindestens so gut informiert und verantwortungsbewusst wie ihre Eltern. Warum sollten sie nicht abstimmen? Kein Zufall, dass die Galionsfigur eine Frau ist: Politisch ist die Generation Greta die interessanteste seit den 68ern.

Ikone einer Bewegung: Greta Thunberg. (Keystone)

Weshalb?

Eine ehrgeizige Bescheidenheit zeichnet sie aus. Oder, philosophisch gesprochen: Für die 1968er stand Jean-Paul Sartre: «Wir verbessern die Welt.» Für die 2018er steht Albert Camus, der weise erwiderte: «Schlechtes abzuwenden, ist noch klüger, als Gutes zu wollen.»

Ist das nicht etwas viel der Ehre für die Klimajugendlichen? Sie zeichnen sich durch Alarmismus aus, Lösungen haben sie keine.

Die Jugendlichen sind unerfahren, aber weitsichtig. Und sie fordern von den gewählten Politikern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Die Greta-Generation vertraut auf die Demokratie, um die Klimakrise abzuwenden. Erst recht stehen wir in der Pflicht, diese Demokratie zu modernisieren, sie aktionsfähiger zu machen – um die jungen Jahrgänge nicht zu enttäuschen. Darum habe ich das Buch meinen Enkelkindern gewidmet.