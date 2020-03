Die 20 besten feministischen Momente der (Pop-)Kultur

1963: Lesley Gore singt «You Don’t Own Me»

Lesley Gore hatte genug davon, dass Männer ihr sagen, was sie zu tun habe. Quelle: Youtube



In den frühen 60er-Jahren sangen Frauen primär über gebrochene Herzen oder tolle Typen – Lesley Gores berührende Songzeilen brachen mit diesem Muster: «You don’t own me / I’m not just one of your many toys / And please, when I go out with you / Don’t put me on display.» Die Amerikanerin war damals 17, später outete sie sich als Lesbe und engagierte sich für Frauenrechte. Ihr Song ertönt heute noch am Radio oder in Filmen und feministischen Kampagnen. (phz)

1968: Valie Export verbreitet spreizbeinig «Genitalpanik»



Breitbeinig, mit Loch im Schritt. Die Ansage der österreichischen Künstlerin. Foto: Peter Hassman, 2020 ProLitteris, Zürich.



VALIE EXPORT. Schon die aneinandergereihten Versalien sind Provokation pur. Die dahintersteckende Künstlerin legte sich 1967 weniger als Alias denn als Schlachtruf zu, um fortan als eine Art Jeanne d’Arc der österreichischen Frauenpower gegen die Bigotterie des Spiessbürgertums auf die Barrikaden zu gehen. Spätestens als VALIE in der Performance «Aktionshose: Genitalpanik» mit wild zerzaustem Haar, Maschinengewehr im Anschlag und einer grosszügig gelöcherten Jeans breitbeinig den Blick auf ihren üppig behaarten Schritt lenkte, war klar, dass diese Frau nicht vorhatte, das Fortbestehen der dekorativen Wiener Kunsttradition zu sichern. Sondern als mit allen Wassern der Rebellion gewaschene Ex-Klosterschülerin und Tochter einer Kriegswitwe gekommen war, um sich zu nehmen, was Generationen von Frauen vor ihr genommen worden war: Selbstbestimmung. (psz)



1982: Louise Bourgeois – die erste Frau, der das Moma in New York eine Soloausstellung ausrichtet

Die französisch-amerikanische Künstlerin im Moma mit einem ihrer Werke. Foto: The LIFE Picture Collection via Getty Images.



Ihre Kunst, sagte La Bourgeois mal, drehe sich um das, «was schiefgelaufen» sei. Man spürts: Egal, ob sie zu Farbe, Bronze oder Stoff griff, am Schluss war da immer auch eine zünftige Portion Schmerz mit drin. Wars der sadistische Vater, der sie vermurkst hatte? Oder die Ignoranz der männerdominierten Kunstwelt, die erst mit den Altersflecken und Furchen nachliess? Der Triumph, dass sie 1982, mit 71, die erste Frau war, der das Museum of Modern Art in New York eine Einzelausstellung ausrichtete, war jedenfalls nur noch ein Trostpflaster: Denn erst danach erschuf sie jene riesige Spinne, deren tonnenschwerem traumatischem Potenzial nicht mal alle Therapiecouches dieser Welt zusammen etwas anhaben können. (psz)



1990: Madonna und der Cone Bra

Der Popstar wehrte sich schon früh gegen Konservatismus, mit Liedtexten und Mode. Quelle: Youtube



Die Modekritikerin Suzy Menkes brachte Madonnas Cone Bra auf den Punkt: «Die aufkeimende sexuelle Freiheit von Frauen, die in den 1960er-Jahren entstanden ist, gipfelte in Gaultiers Kostümdesign für Madonnas Blond Ambition World Tour 1990.» Der kegelförmige rosa BH war Madonnas Ansage gegen konservative Haltungen. Eigentlich stehe diese Art BH für die altmodische Weiblichkeit der 50er-Jahre, schrieb eine weitere Modekritikerin dazu, doch auf Madonnas muskulösem Körper strahle er Autorität und Kraft aus. Sie trug ihn denn auch bevorzugt, wenn sie das Lied «Express yourself» sang, in dem sie Frauen auffordert, stark und unabhängig zu sein. (ahl)

1993: Pipilotti Rist zeigt «Blutclip»

Rists Videokunst findet weltweit Anerkennung. Unter anderem zeigte sie ihre Installationen im Moma in New York. Quelle: Youtube



Die Periode, ein Tabu, bis heute. Nicht so für die Schweizer Künstlerin Pipilotti Rist. In ihrem «Blutclip» und auch in ihrem Spielfilm «Pepperminta» (2009) zeigt sie, wie sich das Mens-Blut seinen Weg über Frauenbeine und -körper bahnt, natürlich in gewohnt kitschig-verrückter Manier. Sie möchte, dass die Leute beim Anblick ihrer Kunst lachen, schmunzeln, sagte sie dem «Guardian» vor einigen Jahren – damals ging es um eine Installation aus Unterhosen. Gleichzeitig soll das Publikum aber über die Beziehung zu dieser wichtigen, sexuell aufgeladenen Region in der Mitte unseres Körpers nachdenken. (ahl)

1994: Die Spice Girls erobern die Welt

Mit «Wannabe» begann der steile Aufstieg der Girlgroup. Quelle: Youtube



«Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want» – in Buffalo-Plateauschuhen und kurzen Neontops stürmten die Spice Girls ab 1994 weltweit die Charts, in einer Pop-Landschaft, die, zumindest in Grossbritannien, bis anhin vor allem von Boybands besiedelt war. Mit ihrem selbstbewussten Auftreten prägten sie eine ganze Generation junger Frauen. Die fünf Sängerinnen machten Girlpower mainstreamtauglich, sangen über sexuelle Selbstbestimmung, Freundschaft und Solidarität unter Frauen und Safer Sex. Die Single «Wannabe» gilt, gemessen an Singleverkäufen, bis heute als eine der erfolgreichsten einer Girlgroup überhaupt. (ahl)



1996: The Vagina monologues

Die «New York Times» nannte Eves «Vagina Monologues» das wohl «wichtigste Stück Polittheater des Jahrzehnts». Quelle: Youtube



Am 3. Oktober 1996 hatten «The Vagina Monologues» in einem New Yorker Kulturzentrum Premiere. Das war der Kick-off eines unvergleichlichen Polittheaterwunders. Die 1953 geborene Autorin Eve Ensler, als Kind selbst jahrelang vom eigenen Vater missbraucht, befragte 200 Frauen zur Lust des weiblichen Körpers und zur allgegenwärtigen Gewalt gegen ihn. Daraus entstand ihr Monologe-Reigen, den sie anfangs auch selber aufführte. Mittlerweile wurde das sich permanent erweiternde Stück in 50 Sprachen übersetzt und rund um den Globus gespielt, auch von Stars wie Whoopi Goldberg, Winona Ryder, Glenn Close und Susan Sarandon. Und Ensler rief 1998 die V-Day-Bewegung ins Leben: Am V-Day gibts die «Vagina Monologues» jeweils weltweit als Benefiz-Aufführung für Enslers Organisation, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt. Auf diese Weise konnten bereits über 100 Millionen Dollar akquiriert und in die unterschiedlichsten Frauenschutzprojekte von Mexiko über Kongo und Kenia bis Irak und Afghanistan gesteckt werden. (ked)

1997: Die Wiener Philharmoniker nehmen erstmals eine Frau auf

Am 27. Januar 1997 wurde die Harfenistin Anna Lelkes als erste Frau bei den Wiener Philharmonikern aufgenommen. Damals spielte sie zwar bereits seit 26 Jahren in diesem Orchester – aber nur inoffiziell, weil männliche Harfenisten nun mal rar sind. Mit ihrer Wahl hat das letzte der grossen Orchester sein Frauenverbot aufgegeben. Bis die damals propagierte Gleichberechtigung wirklich zustande kommt, dürfte es allerdings noch eine Weile dauern: Derzeit spielen bei den Wienern 105 Männer und 14 Frauen. (suk)

2004: Zaha Hadid gewinnt als erste Frau den Pritzker-Preis

Zaha Hadid vor ihrem Phaeno Science Center in Wolfsburg. Foto: Keystone



26 Jahre lang: nur Herren. Ein Baumeister nach dem andern räumte den Pritzker-Preis ab, diesen Oscar der Architektur – bis 2004, endlich!, eine Meisterin an der Reihe war: Zaha Hadid, schon der Name ein Kunstwerk. Und die Bauten? Architektur gewordene Dynamik. Fliessend, majestätisch, immer unerhört, als wäre da ein Ufo gelandet. Zum Teufel mit den rechten Winkeln! «Das Wichtigste», sagte die irakische Wahllondonerin, «ist die Bewegung, in der sich nichts wiederholt: eine Neuordnung des Raumes.» Wir hören dich, Zaha. Ruhe in Frieden. (psz)



2012: «Girls» mit Lena Dunham

Nach dem Serienstart veröffentlichte Lena Dunham ihre Autobiografie – auch die: schonungslos. Quelle: Youtube



Bei jeder, wirklich jeder Gelegenheit streckte Lena Dunham in der Serie «Girls» ihren wabbeligen Körper mitsamt Cellulite in die Kamera und die Kritiker polterten: «Das will doch keiner sehen!» Und ob wir das sehen wollten! Da war endlich eine, die sich demonstrativ genau so zeigte, wie sie ist. Ungeniert mit allen körperlichen, seelischen und sozialen Abweichungen vom Ideal. Das damals erst 25-jährige Multitalent – die New Yorkerin ist Schauspielerin, Drehbuchautorin, Regisseurin und Schriftstellerin – traf mit «Girls», ihrer Hauptfigur Hannah und deren Freundinnen einen Nerv und wurde belohnt. Sie gewann zwei Golden Globes und als erste Frau einen Directors Guild of America Award für die beste Comedyserie. (dj)

2012: Pussy Riot performen in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau

Für diese Aktion – im Video zu sehen: Originalaufnahmen – wurden drei Bandmitglieder per Gericht verurteilt. Quelle: Youtube



Von einer besinnlichen Messe konnte am 12. Februar 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau keine Rede sein. In einem der wichtigsten Gotteshäuser der russisch-orthodoxen Kirche trugen fünf Frauen des autonomen Kollektivs Pussy Riot ein «Punk-Gebet» vor. Im 41-sekündigen Auftritt kritisierten sie die russische Kirche und die Politik und somit das Patriarchat und Wladimir Putin scharf. Pussy Riot, die Teil der «Riot Grrrl»-Bewegung ist, erregte mit dieser Aktion erstmals die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit – und somit auch von der russischen Regierung. Kurz nach der Aktion wurden drei Mitglieder verhaftet und unter anderem wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung angeklagt und verurteilt. Das «Time Magazin» wählte das Kollektiv, das auch eine Band ist und meist mit bunten Sturmmasken auftritt, 2012 auf seine «100 Women of The Year»-Liste. Bis heute machen Pussy Riot oft illegale künstlerisch-aktivistische Aktionen sowie Musik, um sich gegen den Kapitalismus und das Patriarchat und für den Feminismus einzusetzen. (aho)

2017: Chimamanda Ngozi Adichies Ted-Talk «We should all be feminists»

Beyoncé übernahm ganze Teile dieses TEDx-Talks. Quelle: Youtube



Am 1. Dezember 2012 gab die nigerianische Kultautorin Chimamanda Ngozi Adichie («Americanah») ihren zweiten TEDx-Talk, «We should all be feminists». Die witzig-wütende Analyse der Gesellschaft – insbesondere der nigerianischen –, die, bei aller Emanzipation, kleinen Mädchen noch immer Unterwürfigkeit und Scham antrainiert und kleine Jungs zu ungesunder Härte zwingt, ging viral. Der Talk wurde in rund 30 Sprachen untertitelt, millionenfach angeklickt, zum Buch gebunden. Und Beyoncé übernahm in ihrem Hit «Flawless» (2014) ganze Passagen im O-Ton daraus. Das gab Girls in aller Welt Mut zum Empowerment. (ked)

2014: Erster weiblicher muslimischer Marvel-Charakter erhält eigenen Comic

Als Ms Marvel startet Kamala Khan zurzeit richtig durch. Foto: Marvel



Es dauerte ja lange genug, bis im Marvel Cinematic Universe (MCU) mit «Captain Marvel» (2019) endlich eine weibliche Titelfigur auftauchte. Will man MCU-Chef Kevin Feige glauben, soll es nun aber zügig vorwärtsgehen – zum Beispiel mit dem muslimischen Teenager Kamala Khan alias Ms. Marvel, die ihren Körper und ihr Aussehen fast beliebig verändern kann. In den Comics erfreut sich Aussenseiterin Kamala, die mit ihren konservativen pakistanischen Eltern in New Jersey lebt, schon seit 2013 wachsender Beliebtheit. 2014 erhielt sie ihren eigenen Comic. Einen grossen Auftritt bekommt sie jetzt im Videogame «Avengers» (September 2020), ein Jahr später folgt die eigene Serie («Ms. Marvel» auf Disney+), 2022 kommt der erste Kinofilm. Muslimische Girlpower auf der ganzen Linie. (zas)

2016: Margarete Stokowski veröffentlicht «Untenrum frei»

Ihre Kolumnen für «Spiegel-Online» sind eine Wucht, zum Ärger alter weisser Männer. Bild: Rowohlt.



Das «Süddeutsche Zeitung Magazin» bezeichnete die Kolumnistin und Autorin als die «lauteste Stimme des deutschen Feminismus». 2016 erschien ihr Buch «Untenrum frei», zwei Jahre später «Die letzten Tage des Patriarchats» – und landeten auf Bestsellerlisten. In ihren Kolumnen und Tweets findet Stokowski ihre ganz eigene Sprache, um die Mechanismen aufzudecken, mit denen Frauen unterdrückt werden. Sie schreibt rotzig, konfrontativ, philosophisch, direkt und nie primitiv. Es sei eine Poesie des «Fuck You», wie sie sagt, und empfiehlt, dass auch andere Frauen sich diese aneignen, um sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Sie selbst wurde, als sie 16 Jahre alt war, vergewaltigt und hat danach lange geschwiegen. Heute ist sie eine der am meisten beachteten feministischen Stimmen des deutschsprachigen Raumes. (ahl)



2016: Alicia Keys ungeschminkt

Ohne Make-up auf dem Albumcover, auf der Bühne, auf roten Teppichen. Alicia Keys traut sich. Foto: Keystone



Vor dem Foto-Shooting für ihr Album «Here» kam Sängerin Alicia Keys aus dem Gym, ein Tuch über ihre Haare gebunden. Da habe die Fotografin zu ihr gesagt: «Ich muss dich jetzt und genau so fotografieren! Die Musik ist roh und echt, und diese Fotos müssen es auch sein!» Für Keys ein Erweckungsmoment. «Who says I must conceal what I’m made of», singt sie in «When a Girl can’t be herself». Seit 2016 zeigt sich Keys fortan ohne Make-up, auch auf roten Teppichen. Ab und an gibts einen Hauch von Blush für ein Cover-Shooting, ansonsten nur natürliche Schönheit. (ahl)



2019: Lizzo – Queen of Body Positivity

Lizzo liebt ihre Kurven und feiert die Schönheit aller Körper. Quelle: Youtube



Mit guter Laune gegen frauenfeindliche Schönheitsideale und Rassismus und für die Rechte von Schwarzen, Frauen und der queer community – das ist Lizzo. Mit ihrer Performance an den MTV-Video Music Awards 2019 riss sie das Publikum aus den Sesseln, als sie die Body-Positivity-Hymne «Good as Hell» sang und ihren Hit «Truth Hurts», in dem sie Männern, die sie klein halten wollen, die kalte Schulter zeigt. Für ihre flammenden Zeilen über Selbstliebe, verpackt in Soul bis Rap, gewann sie 2020 gleich mehrere Grammys. (ahl)



2019: Halima Aden – mit Kopftuch in der «Sport Illustrated»

Sie steht dafür, dass es kein Widerspruch ist, als Muslima Mode, auch Bademode, zu präsentieren. Bild: «Sports Illustrated»



Halima Aden wurde im Kakuma-Flüchtlingslager in Kenia geboren. 21 Jahre später, 2019, posiert sie im selben Land als erste Frau in Hijab für die «Swimsuit»-Ausgabe des Magazins «Sports Illustrated». Das Motto des US-Models mit somalischen Wurzeln: «Wenn du dich nicht repräsentiert fühlst, sorge selbst dafür.» Heute möchte sie für junge Frauen das Vorbild sein, dass sie selbst nie hatte. Ihren Glauben lebt sie offen, ebenso wie ihren ganz persönlichen amerikanischen Traum, den des «Bikini Babe, Burkini Babe». (ahl)

2019: «Fleabag» Phoebe Waller-Bridge wird als Bond-Autorin engagiert

Phoebe Waller-Bridge schaut dich an, belustigt oder verschwörerisch. Die Autorin und Hauptdarstellerin der BBC-Sitcom «Fleabag» ist eine Frau, der die Welt seltsam vorkommt, weshalb sie sich mit den Zuschauerinnen verständigt, indem sie immer wieder in die Kamera schaut – sei es wegen den Männer-Doofis oder ihrem «heissen» Pfarrer. Jetzt hat die Komikerin das Drehbuch des nächsten James-Bond-Films feministisch aufpoliert, und so wird die Welt ein Stück besser. (blu)

2020: Harvey Weinstein wird verurteilt

Weinstein drohen mindestens 5 und maximal 25 Jahre Haft. Das Strafmass wird am 11. März verkündet. Bild: Keystone



Nachdem Harvey Weinstein am 24. Februar 2020 wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden war, litt der Ex-Filmproduzent gemäss seiner Anwälte an Herzstolpern und erhöhtem Blutdruck. Die Drehbuchautorin Stephanie Mickus schrieb darauf auf Twitter: «Das nennt man eine Panikattacke. Opfer sexueller Übergriffe erleben ständig Panikattacken, zum Teil noch Jahre nach den Vorfällen. Was hilft: langsam atmen, fünf Dinge aufzählen, die du sehen kannst, vier Dinge, die du berühren kannst, drei, die du hören kannst, zwei, die du riechen kannst und eine Sache, die du erleben kannst. Die Sache, die du erlebst, könnte zum Beispiel Gerechtigkeit sein.» (blu)

2020: Video zu «Be a Lady They said» geht viral

Ex-«Sex and the City»-Darstellerin Cynthia Nixon liest Camille Rainvilles Essay gegen veraltete Rollenbilder. Quelle: Youtube



Frauen sollen sexy sein, lasziv, aber bitte nicht zu offenherzig. Sie sollen sich schminken, ihre Beine rasieren, ihre Haare kämmen, aber sich bitte nicht nur auf ihr Äusseres konzentrieren. Das sind nur zwei der absurden und unmöglichen Standards, denen die moderne Frau gerecht werden soll. Aufgezeigt hat sie Camille Rainville in ihrem Essay 2017. Unter dem Titel «Be a Lady» veröffentlichte sie ihn auf ihrem Blog «Writings of a Furious Women». Wenige Tage nach der Verurteilung von Harvey Weinstein ging ein Video des US-Magazins «Girls.Girls.Girls» viral (bis heute hat es über 20 Millionen Views). Cynthia Nixon, ehemalige «Sex and the City»-Darstellerin und Aktivistin, spricht Rainvilles Text mit eindringlicher Stimme. Dazu sind Ausschnitte von Modeshootings, Filmen oder der Presse zu sehen. «Be a Lady They Said», sagt Nixon dabei immer wieder mantrahaft. Gefeiert als feministische Kampfansage, passt das Video zum aktuellen Zeitgeist, dass Frauen alles sein und tun können, was sie wollen – aber noch immer gegen veraltete Rollenbilder und Stereotype ankämpfen müssen. (aho)

