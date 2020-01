Terry Jones von «Monty Python» ist tot

Er war der dicke Geniesser, der im berühmten Sketch von Monty Python nach einem letzten «hauchdünnen Pfefferminzblättchen» in einem Gourmetrestaurant explodierte. Er war auch der Eremit in «The Life of Brian». Nun ist Terry Jones, 77-jährig, im Kreise seiner Familie verstorben, wie die BBC berichtet.

Jones hat nicht nur in den bekannten Python-Filmen wie «The Meaning of Life» oder «Monty Python and the Holy Grail» als Regisseur, Autor und Darsteller mitgetan, sondern er schrieb später auch Sachbücher, etwa über die Kreuzzüge; ein Thema, das er danach in einer BBC-Fernsehreihe abhandelte.



Terry Jones als Mr. Creosote in «Monty Python's The Meaning of Life».

Jones litt an einer seltenen Form von Demenz, die im September 2016 diagnostiziert worden war; schon längere Zeit hat er keine Interviews mehr geben können.

«Seine Arbeit mit Monty Python, seine Bücher, Filme, Fernsehsendungen, Gedichte und anderen Arbeiten werden für immer weiterleben – das passende Vermächtnis eines echten Universalgelehrten», erklärte Jones' Familie.

Die Komikertruppe Monty Python feierte in den 70er-Jahren mit Fernsehserien und Filmen wie «Die Ritter der Kokosnuss» riesige Erfolge. Kultstatus hat bis heute die Bibel-Satire «Das Leben des Brian» – der Film über einen falschen Messias brachte allerdings gläubige Christen auf die Barrikaden.

Ihr letztes grosses Projekt war der Film «Der Sinn des Lebens» aus dem Jahr 1983. Alle Mitglieder starteten schliesslich mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Karrieren.

Häufig in Frauenkleidern

Jones führte bei einigen der beliebtesten Monty-Python-Filme Regie, darunter neben «Das Leben des Brian» auch «Die Ritter der Kokosnuss». In der Fernsehserie «Monty Python's Flying Circus» und den Filmen spielte er zahlreiche Rollen, häufig in Frauenkleidern.

Jones' Witwe Anna Söderström und seine drei Kinder erklärten, der Schauspieler habe in den vergangenen Jahren einen «extrem tapferen und stets gut gelaunten Kampf» gegen die Demenzerkrankung FTD geführt.

Mit Material der SDA. Ein ausführlicher Nachruf folgt.