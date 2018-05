«079» ist jetzt der grösste Schweizer Hit der Geschichte

Lo & Leducs «079» ist seit heute offiziell der grösste Schweizer Hit aller Zeiten. Der Song steht seit elf Wochen ununterbrochen auf Platz eins der Single-Hitparade. So lange wie noch kein Schweizer Lied zuvor.

Andy Renggli ist Geschäftsführer von GfK Entertainment und zuständig für die Erhebung der Schweizer Charts. Er bestätigt, dass «079» mit dem Ende der Ausstrahlung der offiziellen Hitparade auf SRF 3 seit 16 Uhr «der am häufigsten auf 1 platzierte Song eines Schweizer Künstlers überhaupt» ist. Die bisherige Nummer-eins-Bestmarke eines einheimischen Songs lag bei 10 Wochen.

Lo & Leduc führen «079» bei SRF 3 auf. (27. Mai 2018) Video: Youtube/SRF

Man muss in den Charts-Geschichtsbüchern weit zurückblättern, um die vorherigen Rekordträger zu finden: DJ Bobo war vor 15 Jahren, im Sommer 2003, mit «Chihuahua» zweieinhalb Monate an der Spitze. Vor ihm gelang den Minstrels Ende 1969 mit «Grüezi wohl Frau Strinimaa» ebenfalls eine zehnwöchige Erfolgsserie.

DJ Bobos Chihuahua war 2003 ein internationaler Hit.

Die beeindruckenden Zahlen, die zur Dominanz der Single führen: «079» hat knapp 4 Millionen Streams allein auf Spotify und dürfte demnächst dreifach Platin-Status für 60'000 verkaufte Einheiten erhalten. Die Beliebtheit des Songs stärken auch die Radios: Am gestrigen Samstag wurde der Song 58 Mal auf Schweizer Sendern gespielt.

«Was passiert, hat wenig mit uns zu tun»

Lo & Leduc freuen sich über den Rekord. Und bleiben bescheiden. «Man muss diese Geschichte relativieren. Die bisherigen Rekordhalter DJ Bobo und die Minstrels haben in einer anderen Zeit internationale Hits geschrieben – wir bleiben in der Deutschschweiz.»

Wie sich der Song auf Platz eins derart festkrallen konnte, können sich die beiden nicht erklären. «Wir hatten von Beginn an viel Freude an diesem Song und wussten, dass er rund ist. Was aber dann passiert, hat wenig mit uns zu tun, sondern vor allem mit den Leuten, denen das Lied gefällt.» Deshalb sagen sie: «10 Millionen mal danke für den Support!»

Speziell gefeiert haben Lo & Leduc, die den Hit zusammen mit dem Berner Produzenten Dr. Mo für ihr Online-Album «Update 4.0» geschrieben haben, den historischen Erfolg noch nicht. «Wir feiern im Moment jeden Tag ein bisschen. Weil wir feststellen, dass ‹079› vielen Menschen Freude macht.»

