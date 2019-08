«Der Tarzan-Schrei ist ganz klar ein Jodler»

Das Jodeln habe heute ein schlechtes Image, sagen Sie in Ihrem Buch gleich zu Beginn. Warum sind wir denn so jodelmüde?

Das Jodeln ist etwas ganz Spezielles, Eigenartiges. Man kann sich an ihm so zwangsläufig auch übersättigen, kann von ihm zu viel bekommen.

Schon der amerikanische Schriftsteller Mark Twain erlebte dies bei einem Schweizbesuch im 19. Jahrhundert, in Ihrem Buch erzählen Sie davon.

Ja. Auf seinem «Bummel durch Europa» stieg Twain 1878 die Rigi hoch. Alle zehn Minuten begegnete er an einer Jodelstation einem Jodler. Am Anfang war er noch hochbeglückt und gab Geld. Am Schluss bezahlte er die Jodler entnervt dafür, dass sie gerade nicht mehr sangen!

Jodeln gilt vielen nicht nur als anstrengend, sondern auch als rückständig.

Diese Erfahrung machte ich auch bei meinem Buch. Wenn ich ausserhalb eines Kreises von Interessierten von meinen Jodelrecherchen erzählte, verzogen viele süffisant das Gesicht und verwiesen auf Loriots berühmten Sketch «Jodelschule».

«Da hat man was»: Loriots «Jodelschule»-Sketch.

Sind wir des Jodelns auch überdrüssig, weil er allzu froh ist und sich reibt mit dem illusionslosen Zeitgeist?

Die Normalbevölkerung begegnete dem Jodel vor allem im «Musikantenstadl» und in der Volksmusik-Hitparade. Und das war eine Szene, die auf Teufel komm raus Fröhlichkeit produzieren wollte. Doch gerade in der Schweiz gibt es Gegenbeispiele zu diesem Überfrohen. Die Appenzeller Zäuerli beispielsweise sind eher Meditationen, Andachtsjodel. Richtige Engelsmusik. Es heisst ja auch, dass der Jodel dem Paradies näher sei als der Song. Weil der Jodel ohne Worte auskommt. Wenn du Worte verwendest, wird es immer sofort spezifisch – und oft auch peinlich bei einem banalen Text. Indem man die Worte umgeht, ist man näher an primären Emotionen und Befindlichkeiten.

Steht der Jodel auch für Heimattümelei, der von politischen Rechtskreisen in Beschlag genommen wird?

Dass Traditionen benutzt werden für düstere Zwecke, diese Gefahr besteht immer. Aber ich will das Jodeln gerade als globales Phänomen betrachten: Interessant etwa, wie sich der Schweizer Jodel veränderte in den USA. Ein solcher Blick bringt das Jodeln weg vom Kontext der Heimattümelei. Natürlich, für manche Leute aus den Heimatregionen des Jodelns ist es auch eine Identitätssache. Sie machen das Eigene am Jodeln fest. Dass das möglich ist, ist ja durchaus wunderbar. Aber man sollte das Jodeln nicht instrumentalisieren und sich nicht mit ihm gegen Fremde in Stellung bringen.

Die globale Dimension des Jodelns kommt in Ihrem Buch zum Ausdruck, etwa beim afroamerikanischen Jazzsänger Leon Thomas: Er bezog sich bei seinem Jodeln auf Gesänge afrikanischer Pygmäen …

… was auf die hochkomplexen Verbindungen in unserer globalisierten Kultur verweist. Leon Thomas war in den 1960ern ein «Black Nationalist»: Die Afroamerikaner begannen damals ihre afrikanischen Wurzeln wiederzuentdecken. Thomas war auf einer LP auf den Pygmäengesang gestossen, und er war sofort elektrisiert von diesem jodelartigen Gesang. Zum einen wies der Pygmäengesang zurück auf Afrika. Zum anderen ähnelte er in gewisser Weise avantgardistischen Tönen des Jazzsaxofonisten John Coltrane und dessen «Sheets of Sound»: rasend schnelle Läufe, die die Töne zum Verwischen brachten. Die Pygmäengesänge liessen Leon Thomas künstlerisch in diese Richtung gehen. Und er konnte eine Verbindung zu seiner eigenen Existenz und zu Afrika herstellen.

War elektrisiert vom jodelartigen Gesang: US-Jazzsänger Leon Thomas.

Wie kam es ab dem späten 19. Jahrhundert zur atemberaubenden Karriere des Jodelns in den USA?

Jodeln war ein Heimwehgesang der Immigranten. In den Konzertbesprechungen von damals kommt das ganz klar heraus, etwa bei den Schweizer Communities in Wisconsin. Die Exilschweizer weinten alle, wenn sie das Jodeln wieder vernahmen!

Zwischen 1819 und 1939 emigrierten rund 500'000 Schweizer in die USA ...

Genau. Und eine Emigration war damals meist endgültig. Wenn du Glück hattest, konntest du noch einmal im Leben eine Reise in deine alte Heimat machen. Mit der Emigration war zumeist ein grosser Schmerz verbunden, zu 99 Prozent gingen die Emigranten ja nicht freiwillig weg, sondern aus der Not heraus. Für diese Leute erstand in den Jodelgesängen die Heimat wieder.

Wie erlebten andere Amerikaner das Jodeln?

Es war für sie ein Exotismus. Und weil der Jodel textlos war, konnte er im Babylon Amerika mit seinen über 100 gesprochenen Sprachen alle erreichen, Iren genauso wie Afroamerikaner.

Auch die frühe amerikanische Countrymusik um 1930 griff den alpinen Jodel auf. Von 111 Songs, die der erste Star des Country, Jimmie Rodgers, einspielte, sind nur sechs ohne Jodel. War Rodgers für die Verbreitung des Jodels in den USA wichtig?

Rodgers hatte einen riesigen Erfolg. Und alle sprangen nach ihm auf den Zug auf. Der Jodel wurde so populär, dass ihn auch Blues- und Jazzmusiker oder die Tin Pan Alley in ihre Songs einbauten. Rodgers war der Katalysator dafür.

Der jodelnde Cowboy: Jimmie Rodgers.

Der Jodel fand seinen Weg auch in den amerikanischen Film: legendär der «Tarzan»-Schrei Johnny Weissmüllers in vielen Filmen seit 1932. Sie deuten diesen Schrei als «Urwald-Jodel».

Der «Tarzan-Yell», wie die Amerikaner sagen, ist tatsächlich ganz klar ein Jodler: die Stimme springt von der Brust- in die Kopfstimme. Er ist übrigens nicht so weit entfernt vom Pygmäenjodel aus dem afrikanischen Regenwald, obwohl ich nicht weiss, ob jene, die den «Tarzan»-Schrei für den Film kreiert haben, eine Ahnung von afrikanischen Gesängen hatten.

Auch er jodelt: Tarzan.

Hat sich der alpine Jodel in Amerika auch verändert?

Ja, die Alpenjodel durchliefen viele Transformationen. Es gab in den 1930ern in den USA etwa die The DeZurik Sisters – ob sie direkt etwas mit Zürich zu tun hatten, entzieht sich meiner Kenntnis. Die The DeZurik Sisters kannten den ursprünglichen Jodel gar nicht mehr. Sie nahmen die bereits amerikanisch adaptierte Form von Jimmie Rodgers auf und drehten die Schraube nochmals weiter. Sie verbanden etwa Vogelstimmen-Imitationen mit dem Jodeln. Viele Stücke der The DeZurik Sisters sind sehr exzentrische, dabei aber wunderbar freie Verarbeitungen des Jodels ohne alle traditionellen Handschellen.

Haben sie etwas mit Zürich zu tun? Die The DeZurik Sisters.

Heute nun ist im amerikanischen Pop der Jodel fast komplett verschwunden.

Jeder Trend läuft sich irgendwann tot. Schon in den 1930ern gab es in den USA ein Plattenlabel, das auf seinen Platten den Vermerk druckte: «Without a Yodel»! «Ohne Jodel!» Man wollte ein Publikum ansprechen, das schon genug hatte vom Jodeln. Heute beziehen sich Countrysänger zwar immer mal wieder auf den Jodel, Dolly Parton etwa. Aber das sind nur noch historische Reminiszenzen.

In der Heimatregion des Jodelns dagegen und zumal in der Schweiz hat sich seit den 1990ern eine erstaunliche Renaissance abgespielt.

Richtig. Es gibt einerseits eine breite Laienbewegung beim Jodeln. Es würde sich heute wohl kaum mehr jemand ums Jodeln kümmern, wenn nicht dieses neu erwachte Interesse von Laien an ihm da wäre. Anderseits benutzen im Zeichen einer «neuen Volksmusik» Avantgardekünstler den Jodel. Nicht ohne Grund kommen viele dieser Künstler aus der Schweiz. Sie schauen die eigenen Traditionen mit zeitgenössischen Augen neu an. Das ist völlig legitim. Es ist auf der gleichen Ebene, wie wenn sich in den USA sagen wir das Art Ensemble of Chicago «back to africa» orientiert. Eine Erika Stucky oder ein Andreas Schaerer in der Schweiz gehen in einer ungeheuer aufregenden Weise an die Traditionen heran, auch wenn den Jodelverbandsvorsitzenden dabei die Haare zu Berge stehen dürften! Doch man muss die Tradition gegen den Strich bürsten. Das ist wichtig. Man muss sie zeitgenössisch aufregend machen, sie nur zu pflegen, wäre der sichere Tod.

Bürstet die Tradition gegen den Strich: Andreas Schaerer.

Spannend auch, dass beim Jodeln die Avantgardisten zugleich an eine Archaik rühren. Erika Stucky sagt, das Jodeln liege irgendwo zwischen Tier und Mensch.

Man könnte sich da auch auf Schriftsteller Johann Gottfried Herder beziehen, der im 18. Jahrhundert über die Entstehung der Sprache nachdachte und dabei von einer vor-verbalen Sprache ausging. Auch das Jodeln ist eine vorverbale Sprache, und im Jodeln kommt etwas ganz Elementares zum Ausdruck. Dieses Elementare kann sich dann aber vielleicht mit etwas Zukunftsgerichtetem verbinden. Das ist gerade das Wunderbare bei einer Gruppe wie Natur pur aus dem Muotatal: Ihre Töne klingen zum einen sehr archaisch. Zugleich singen Natur pur aber in Mikrotonalität und entwickeln eine abenteuerliche Polyphonie – man könnte glauben, die Musik wäre von einem Avantgardekomponisten wie Luigi Nono entworfen. Es scheint hier so, als ob in der Vergangenheit die Zukunft liege.

Avantgardistisch: Die Gruppe Natur pur.