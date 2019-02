Dua Lipa ist beste neue Künstlerin

Die Country-Sängerin Kacey Musgraves hat den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen. Die 30-Jährige setzte sich bei der Preisverleihung am Sonntagabend in Los Angeles mit ihrem Werk «Golden Hour» gegen so starke Konkurrenten wie die Rapper Drake, Kendrick Lamar und Cardi B durch. Den ebenfalls besonders prestigeträchtigen Grammy für die beste Aufnahme des Jahres holte der Rapper Childish Gambino mit seinem Song «This Is America».

Raise your ???? for Album of the Year winner @KaceyMusgraves #GRAMMYs pic.twitter.com/6Ue1lju8vh — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 11. Februar 2019

Die britische Sängerin Dua Lipa («New Rules») hat den Preis als beste neue Künstlerin des Jahres gewonnen. Bei der Gala am Sonntag in Los Angeles setzte die 23-Jährige sich unter anderem gegen das Geschwister-Duo Chloe x Halle und Country-Musiker Luke Combs durch.

Nominiert waren ebenfalls Greta Van Fleet, H.E.R., Margo Price, Bebe Rexha und Jorja Smith. Neben den Kategorien Lied des Jahres, Aufnahme des Jahres und Album des Jahres ist die Auszeichnung als bester neuer Künstler eine der vier Hauptkategorien des wichtigsten Musikpreises der Welt.

Michelle Obama überrascht

Bei der 61. Verleihung der Grammy-Musikpreise hat die frühere First Lady Michelle Obama mit einem Überraschungsauftritt für Furore gesorgt. Kurz nach Beginn des Spektakels am Sonntagabend in Los Angeles erschien die Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama unangekündigt auf der Bühne und wurde mit grossem Jubel begrüsst.

Michelle Obama würdigte die Rolle, die Musik in ihrem Leben gespielt habe: «Musik hat mir immer geholfen, meine Geschichte zu erzählen. Und ich weiss, das trifft für jeden hier zu». Bei ihrem kurzen Auftritt stand die frühere First Lady Seite an Seite mit der R&B-Sängerin und diesjährigen Grammy-Moderatorin Alicia Keys sowie den Sängerinnen und Schauspielerinnen Lady Gaga, Jennifer Lopez und Jada Pinkett Smith.

A word from our former First Lady, @MichelleObama. Share your story through music. ???? Congratulations to all of the 2019 GRAMMY nominees and winners! #GRAMMYs pic.twitter.com/XGgEvRHbV5 — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) 11. Februar 2019

Alle fünf Frauen priesen die Kraft der Musik. «Man hat mir gesagt, ich sei verrückt (...). Aber die Musik hat mir gesagt, nicht auf sie zu hören», sagte Lady Gaga. Sie gehörte auch bereits zu den diesjährigen Grammy-Gewinnerinnen – gleich drei Preise heimste sie ein. Für ihren Song «Shallow» aus dem Musikfilm «A Star Is Born» bekam Lady Gaga zwei Preise – als Komponistin sowie für ihr Gesangsduett mit Bradley Cooper. Ferner holte sie den Preis für die beste Solo-Darbietung in der Popsparte mit dem Song «Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)».

Bester Song

Childish Gambino hat mit seinem Song «This Is America» den Grammy für das beste Lied des Jahres gewonnen. Der Musiker setzte sich zusammen mit Songschreiber Ludwig Göransson am Sonntag bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Kendrick Lamar und SZA mit «All The Stars» und Drake mit «God's Plan» durch.

Grosser Favorit auf die höchste Zahl von Preisen ist aber der Rap-Superstar Kendrick Lamar. Er ist in acht Kategorien für die bedeutendsten US-Musikpreise nominiert. Ins Rennen geht Lamar unter anderem für den Grammy für das beste Album des Jahres, die wichtigste und begehrteste der Auszeichnungen. Mit seinem Soundtrack für den Superhelden-Film «Black Panther» konkurriert Lamar in der Hauptkategorie unter anderen gegen die Rap-Kollegen Drake («Scorpion») und Cardi B («Invasion of Privacy») sowie die R&B-Sängerin Janelle Monáe («Dirty Computer»). (chk/sda/AFP)