Ryan Adams soll sieben Frauen bedrängt haben

Sieben Frauen haben dem Sänger und Songschreiber Ryan Adams einem Bericht der US-Zeitung «The New York Times» zufolge unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Er soll sich vor einer Minderjährigen in einem Videoanruf entblösst haben. Er weist die Vorwürfe zurück.

Adams habe einerseits Karrierehilfen angeboten, aber dann Frauen bedrängt, wenn sie nicht auf seine sexuellen Forderungen eingehen wollten, hiess es in den Vorwürfen. Eine 20-jährige Musikerin gab in dem Bericht vom Mittwoch an, dass der 44-jährige Adams unangemessene Unterhaltungen mit ihr gehabt habe, als sie 15 und 16 Jahre alt gewesen sei. Adams habe sich bei einem Videoanruf entblösst.

Die Sängerin und Schauspielerin Mandy Moore, die mit Adams verheiratet war, warf ihm vor, sie psychologisch misshandelt zu haben. Die Scheidung wurde 2016 offiziell. Moore, die in der Serie «This Is Us» gespielt hat, beschuldigte Adams, ihre Musikkarriere aufgehalten zu haben.

As someone who has always tried to spread joy through my music and my life, hearing that some people believe I caused them pain saddens me greatly. I am resolved to work to be the best man I can be. And I wish everyone compassion, understanding and healing.