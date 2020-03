«Sonst sterben die Schweizer Veranstalter sehr bald aus»

Wer derzeit auf die Börsenkurse blickt, sieht rot. Doch es gibt Entwicklungskurven, die derzeit ganz besonders steil nach unten zeigen. Die grossen Zwei der Event-Industrie – Live Nation und CTS Eventim – waren über Jahre Börsenlieblinge mit fast unheimlichen Gewinnversprechen. Das Coronavirus und die damit einhergehenden Verbote von Grossanlässen haben die Sachlage dramatisch verändert. Die Aktie von CTS Eventim, dem Veranstaltungsmulti, der letzten Monat noch hochtrabend in den Schweizer Markt eingebrochen ist, hat in einer Woche fast 20 Prozent an Wert verloren. Bei Live Nation waren es 23 Prozent.

Falls das Verbot länger andauern wird, dürfte die ganze Live-Industrie empfindlichen Schaden erleiden. Dementsprechend laut ist der vorauseilende Katzenjammer unter den Schweizer Grossveranstaltern. Und noch grösser ist die Verunsicherung, da eine derartige Situation in der Geschichte des Veranstaltungswesens bisher einmalig ist.

«Quasi ein Berufsverbot für die Branche»

Thomas Dürr – mit seiner Agentur Act Entertainment einer der Branchenführer – gehört zu den Direktbetroffenen. Die für Freitag affichierte Hallenstadion-Show «Rock meets Classic» mit Alice Cooper ist nur einer von vielen Events der Basler Agentur, die ins Wasser fallen. Der Auftritt wurde bis auf weiteres verschoben. Entsprechend unzufrieden ist Dürr mit der Situation: «Der Bundesrat hat quasi ein Berufsverbot für meine Branche ausgesprochen.»

Seit die Behörden letzten Freitag alle Veranstaltungen mit über 1000 Besuchern verboten haben, habe er keine Einnahmen mehr, und die Kosten häuften sich. «Wenn an diesen Massnahmen festgehalten wird, sind Entschädigungen dringend nötig, sonst werden die Veranstalter der Schweiz sehr bald aussterben. Einige dieser Firmen sind bereits angeschlagen, die Margen für grössere Konzerte werden immer kleiner. Es ist ein hart umkämpftes Geschäft.»

Dürr befürchtet, dass die ganze Geschichte Rechtsstreitigkeiten nach sich ziehen wird, die sich über die nächsten Jahre erstrecken werden. «Sicher ist: Es wird keine Gewinner geben.»

«Wenn das keine höhere Gewalt ist, was dann?»Thomas Dürr, Act Entertainment

Gestritten wird derzeit vor allem darum, ob eine Saalmiete bezahlt werden muss, wenn ein Anlass wegen des Coronavirus abgesagt wurde. Fragt man bei Hallenbetreibern an, wird das ganze Dilemma offenbar: Hallenstadion-Chef Philipp Musshafen will noch keine Auskunft geben, da man gerade in Abklärungen mit den Versicherern stecke.

«Handelt es sich um höhere Gewalt, könnten wir den Veranstaltern nur bisher entstandene Kosten in Rechnung stellen. Ist der Schaden jedoch wegen behördlicher Sicherheitsbestimmungen entstanden, müssten die Veranstalter den ganzen Betrag bezahlen.» Das sei bedauerlich, doch auch das Hallenstadion müsse Pachtverträge erfüllen und Rechnungen bezahlen.

Thomas Dürr entgegnet: «Wenn das keine höhere Gewalt ist, was dann? Langfristig brauchen Hallen gute Veranstalter, und wir alle brauchen das Vertrauen unserer Besucher.» Aktuell herrsche sehr grosse Verunsicherung.

Wo Verunsicherung herrscht, könnten Versicherungen helfen. Doch einen Anlass gegen eine Absage zu versichern, ist relativ teuer und wird von den Organisatoren oft nur für die finanziell sehr risikoreichen Events abgeschlossen. Ausserdem sei nicht klar, ob eine Pandemieversicherung im momentanen Szenario überhaupt greifen würde.

Zusätzlicher Druck erwächst den Veranstaltern von den Ticketkäufern. Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz sagt: «Wir gehen davon aus, dass die Veranstalter bei Absagen eine gesetzliche Rückerstattungspflicht haben.» Bei Verschiebungen habe der Ticketkäufer ausserdem ein Wahlrecht: Wolle oder könne er den Verschiebungstermin nicht wahrnehmen, dürfe er die Rückerstattung verlangen. «Aus unserer Sicht ist das keine Frage der Kulanz.»

Anderslautende Bestimmungen in den Geschäftsbedingungen seien teilweise rechtswidrig. Gleicher Meinung ist Vito Roberto, Professor für Privatrecht an der Uni St. Gallen: «Findet eine Veranstaltung wegen Zufall oder höherer Gewalt nicht statt, muss das Ticket zurückerstattet respektive nicht bezahlt werden. Dies betrifft die Risikosphäre des Veranstalters», sagte der Experte gegenüber SRF.

Keine Entwarnung aus Bern

Kommt hinzu, dass auch das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) die Veranstalter in der Pflicht sieht. Schäden, die durch rechtmässige staatliche Handlungen und gesundheitspolizeiliche Massnahmen verursacht würden, hätten die Betroffenen selber zu tragen, heisst es beim Bund.

Es sei Aufgabe der Veranstalter, zu prüfen, ob Versicherungen allfällige Schäden decken würden. Zwar gibt es im Epidemiengesetz eine Klausel, die Entschädigungen bei Schäden aufgrund behördlicher Massnahmen erwähnt. Doch diese sei nur für Einzelpersonen vorgesehen, die wegen einer Quarantäne in finanzielle Schwierigkeiten geraten würden, wie das EDI auf Nachfrage präzisiert.

Wie hoch die Kosten für die Konzertausfälle sein werden, will und kann niemand beziffern. Das hänge von der Dauer der Massnahmen ab – es wird aber befürchtet, dass wegen der Unsicherheit der Ticketverkauf auf längere Frist einbrechen werde.

Bei Ticketcorner hat man dazu noch keine Zahlen. Immerhin verzichte man aber bei einer allfälligen Rückerstattung der Billette auf die Stornierungsgebühren. Um Zeit zu gewinnen und den Schaden einzudämmen, werden derzeit die meisten Veranstaltungen nicht abgesagt, sondern verschoben – teilweise, ohne bereits ein Ausweichdatum anbieten zu können. «Bei internationalen Acts wird es nicht realistisch sein, ein neues Datum zu finden, da die Tourpläne zu dicht sind», sagt Thomas Dürr. «Wir haben es immerhin geschafft, für 10 von 15 Veranstaltungen bereits ein Ersatzdatum zu bestimmen.»

Besonders stört den Veranstalter die «Willkür», mit der vorgegangen werde: «Ich würde verstehen, wenn man Stehkonzerte ab einer Auslastung von 80 Prozent verbieten würde. Aber für Musicals, in denen Leute in sicherem Abstand auf Stühlen sitzen, sehe ich keine grössere Ansteckungsgefahr als in einer Gondel in Verbier», sagt Dürr. Dem widerspricht das EDI: «Die Situation in einer Gondel ist anders, dort könnten nur wenige Leute angesteckt werden. Zudem ist die Dauer der Fahrt relativ kurz.»

Die Musiker sind die wahren Leidtragenden der Situation. Es werden keine Ausfallgagen bezahlt.

Es sieht also schlecht aus für die Veranstaltungsbranche. Ein Wechselbad der Gefühle richtet auch die Politik an: SP-Nationalrätin Jacqueline Badran fordert, dass man Unternehmen, die im Tourismus oder in der Kultur tätig sind und einen Schaden erlitten haben, mit Bundesgeldern unterstützen sollte. Sie rechnet mit einem Fonds von circa 50 Millionen Franken. Wirtschaftsminister Guy Parmelin dahingegen hält nichts von staatlichen Interventionen, wie er in einem Interview mit SRF erklärte.

Und die Musiker? Sie sind die wahren Leidtragenden der Situation. Die meisten Künstlerverträge sind so verfasst, dass bei einer Konzertabsage wegen höherer Gewalt beide Parteien von ihren Pflichten entbunden sind. Es werden also keine Ausfallgagen bezahlt, geleistete Vorschüsse müssen von den Künstlern rückerstattet werden. So kann es kommen, dass man als Band selbst auf bereits bezahlten Flugtickets sitzen bleibt.

Die grosse Frage lautet nun, wie lange die missliche Lage andauert. In Japan wird bereits laut darüber nachgedacht, die am 24. Juli beginnenden Olympischen Spiele von Tokio abzusagen. Ist es möglich, dass sich das Konzertverbot auch auf die Sommerfestivals auswirken könnte? Das EDI will dazu noch nichts sagen, es hänge von der weiteren Entwicklung ab. Thomas Dürr glaubt: «Wenn die Behörden fähig sind, wegen 50 Erkrankten eine ganze Industrie lahmzulegen, ist auch ein solches Szenario vorstellbar.»

Etwas Gelassenheit in die Diskussion bringt der Konzertveranstalter Daniel Fontana, dessen Bad-Bonn-Kilbi in Düdingen die Open-Air-Saison Anfang Juni einläuten würde. «Für uns wäre es sehr schade, wenn wir das Festival absagen müssten, da wir mit dem Gewinn unser Clubprogramm mitfinanzieren.» Man müsste zwar Abstriche machen, doch die Welt würde für den Veranstalter des Indie-Festivals nicht untergehen: «Der grosse Kummer entsteht dort, wo mit dem grossen Geld jongliert wird. Oder anders gesagt: Es trifft die Gierigen härter als die Neugierigen.»