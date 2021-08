Oldtimer Factory in Bülach – Kunden restaurieren ihre eigenen Autolieblinge Einen Oldtimer fürs Strassenverkehrsamt fit zu machen, ist kostspielig. Günstiger kommt es, selber Hand anzulegen – mit Unterstützung eines Fachmanns. Barbara Gasser

Der Inhaber der Oldtimer Factory, Roger Thalmann (stehend), hat Thomas Benz aus Bülach während Monaten bei der Restaurierung seines Triumph TR unterstützt. Foto: Sibylle Meier

Das über 60-jährige rot glänzende Triumph-TR-Cabriolet sieht aus wie neu. Bis es so weit war, hat Besitzer Thomas Benz aus Bülach acht Monate lang vier Tage pro Woche daran gearbeitet. Er kommt aus der Werbebranche und hatte bis vor kurzem keine Ahnung von Autoreparaturen. Aber er verfügt über handwerkliches Geschick.

Das ist eine Voraussetzung, welche die Kunden von Roger Thalmann, Inhaber der Oldtimer Factory in Bülach, mitbringen müssen. Er vermietet ihnen in seiner neuen Werkhalle Plätze, wo sie ihre Autos selber restaurieren können. Zudem steht er ihnen mit Rat und Tat zu Seite und unterstützt sie mit seinem Know-how. «Viele Oldtimerbesitzer wollen sich selber um ihr Bijou kümmern», erklärt er. Fachkräfte seien rar, und oft fehlt ihnen das Engagement für die Raritäten. «In meiner Karosserie- und Lackierwerkstatt bin ich immer wieder mit Fans von alten Autos in Kontakt gekommen und habe von ihren Problemen für eine fachgerechte Instandstellung erfahren.» Das hat ihn dazu bewogen, eine Art Do-it-yourself-Angebot zu machen.