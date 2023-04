Probleme bei der Fluggesellschaft – Kundenzufriedenheit bei Lufthansa und Swiss sinkt drastisch Der Lufthansa-Konzern wächst, doch die Passagiere empfehlen dessen Airlines nicht mehr gerne weiter. Und der grösste Aktionär kritisiert bei der Swiss einen «Etikettenschwindel». Andreas Frei

Die Kundenzufriedenheit bei Lufthansa und Swiss ist auf einen Tiefpunkt gesunken. Und der grösste Aktionär kritisiert, dass Swiss-Flüge immer öfter von anderen Gesellschaften wie Helvetic übernommen werden. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Der Lufthansa-Konzern wächst zurzeit so munter wie einst die SAirGroup. Während die Verhandlungen über die Integration der italienischen ITA Airways nur noch Formsache sind, wird schon über einen Einstieg bei der portugiesischen TAP spekuliert. Und auch an der skandinavischen SAS hat Vorstandschef Carsten Spohr Interesse, als Heimatmarkt sieht er für seinen Konzern einen Streifen von Skandinavien bis Italien.

Während die Gruppe expandiert und auch wieder satte Gewinne schreibt, ist die Kundenzufriedenheit allerdings abgestürzt. Gemäss einem Bericht des «Handelsblatts» beträgt der Net-Promoter Score nur noch 35. So viele Passagiere würden die Premium Airlines der Gruppe – Lufthansa, Swiss oder Austrian – weiterempfehlen. Fast zwei Drittel der Kundinnen und Kunden würden also eher zu einer anderen Airline raten, das ist an und für sich schon denkbar schlecht. Besonders bitter ist aber, dass die eigene Billiggesellschaft Eurowings mit einem Score von 37 sogar noch leicht besser dasteht.

Vor der Pandemie sah das noch deutlich besser aus. Lufthansa, Swiss und Co. kamen auf einen Wert von 57, mehr als die Hälfte ihrer Passagiere empfahlen sie also weiter. Eurowings hatte man damals noch im Griff, dort lag der Net-Promoter Score bei 40. Diese Zeiten sind nun vorbei.

Vielflieger im Dschungel verloren

Exemplarisch zeigt sich dies gemäss dem «Handelsblatt» am Beispiel von Vielfliegern. Sogar diese Flugprofis hätten Mühe, sich durch den Lufthansa-Dschungel zu kämpfen, heisst es. Während Sitzbuchungen bei Lufthansa nicht möglich seien, gehe es bei Swiss problemlos, wird ein Manager zitiert, das mache einfach keinen Spass.

Nach Änderungen im Vielflieger-Programm haben einige auch ihren Status wie Frequent Flyer, Senator oder HON verloren, wobei sie dann auf andere Airlines wechseln. Dort gäbe es ohnehin mehr Service, automatische Umbuchungen bei Verspätungen, und ein Kunde schwärmt sogar, dass ihm Air France das Formular für eine Entschädigung von 600 Euro wegen eines Flugausfalls gleich proaktiv zustellte. Im Lufthansa-Konzern hätte er dafür einen Anwalt einschalten müssen, sagt er.

Grösster Aktionär kritisiert Swiss

Kritik gibt es aber nicht nur von Passagieren, sondern auch von den Aktionären, und zwar gleich vom grössten Einzelaktionär, dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne. Die Swiss setze auf einigen Strecken öfters Flugzeuge von Air Baltic oder Helvetic ein, sagte er. «Das empfinde ich als Etikettenschwindel», moniert Kühne. Für ihn sei das nicht akzeptabel, er bevorzuge das Original.

Und auch Angestellte nerven sich über den eigenen Konzern, berichtet das «Handelsblatt». So sollte eine neue Lufthansa-App von Kundinnen und Kunden aller Partner-Airlines genutzt werden können, also auch Swiss, Austrian, Brussels. Rund 18 Jahre nach der Übernahme der Swiss und 15 Jahre nach der Integration der Austrian sollte dies mit der IT unter einem Dach klappen, dachte man.

Doch schon beim Start gab es vor allem Ärger, vieles funktionierte nicht, und offenbar machten die Updates die Sache eher schlechter als besser. Konzernchef Spohr gibt zu, dass man sich bewusst für einen Frühstart entschied mit dem Ziel, die Schwächen der App bis zum Sommer zu beheben. Auch er ärgert sich darüber, dass «mal wieder etwas bei der Lufthansa nicht klappt». Doch er ist überzeugt, dass man die App im schwierigen Sommer brauchen werde und die Umbuchungsfunktion dann top sei.

Andreas Frei ist seit 2017 Online-Sitemanager und Nachrichtenjournalist in der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @andreasfrei

