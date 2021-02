Neue Kampagne für das Zentrum Regensdorf – Kundinnen aus der Region posieren als Models Ein roter Würfel ist jetzt das Markenzeichen des Zänti. Dieses Symbol dient als einzige Requisite für das Fotoshooting, an dem vorerst vier Frauen teilgenommen haben. Barbara Gasser

Isabel Hug aus Dällikon ist über ihr Engagement als Shopping-Angel fürs Fotoshooting angefragt worden. Foto: Christian Merz

Etwas irritiert blickt Isabel Hug auf die sandfarbenen flachen Schuhe. «Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, so etwas zu kaufen», sagt sie. Doch sie passen sehr gut zur weissen Hose und dem Pulli mit den farbigen Blockstreifen. Die 33-jährige Dällikerin fühlt sich denn auch trotz anfänglicher Skepsis wohl in dem von Stylist Philipp Keusen ausgewählten Outfit. Er hatte im Vorfeld mit allen Frauen telefoniert, die sich fürs erste Fotoshooting für die Frühlingskampagne zur Verfügung stellten. «Schwarz scheint die bevorzugte Kleiderfarbe zu sein, aber das passt nicht so gut zur Saison», erklärt er. Deshalb hat er eine Auswahl an Bekleidung zusammengesucht, die fröhlich wirkt.