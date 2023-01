Oscarfavorit «Everything Everywhere All at Once» – Kung-Fu mit Sexspielzeug Hollywood hatte den Film «Everything Everywhere All at Once» nicht auf der Rechnung – bis die Fans sprachen. Nun ist der Film in elf Kategorien für die Oscars nominiert. David Pfeifer Pascal Blum

Hat Zugang zu allen Fähigkeiten der Menschheit: Die Schauspielerin Michelle Yeoh als Evelyn Quan Wang in «Everything Everywhere All at Once». Foto: PD

Was wäre, wenn ich irgendwann anders gehandelt, anders geliebt und gelebt hätte? Diese ewigen Fragen stecken in dem bunten, schnellen, lustigen und teilweise auch sehr irren Film «Everything Everywhere All at Once» (EEAAO), der seit bald einem Jahr in vielen Kinos der Welt läuft, sich durch Festivals und unterstützt von einer wachsenden Zahl von Fans neben James Bond, Marvel-Superhelden und «Top Gun: Maverick» behaupten konnte, was heute nur noch sehr selten geschieht – und der ein zweites und drittes Leben zu haben scheint, was wiederum gut zu diesem Film als Gesamtphänomen passt.