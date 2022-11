Fragen an Kurator Hans Ulrich Obrist – Kunst hat nichts mit Sport zu tun? Oh doch! Für Athletinnen wie für Künstlerinnen gilt: Die eigenen Wurzeln hindern nicht am Vorwärtskommen, sondern können sogar beflügeln. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

Der Diskuswerfer von Myron ist eines der berühmtesten Kunstwerke der griechischen Klassik.

Doch es gibt noch mehr Verbindungen zwischen Athletik und Ästhetik. Foto: Sheila Terry/Science Photo Library/Keystone

Mein Interesse an Sport ist gelinde gesagt gering ausgeprägt. Umso lehrreicher ist es derzeit für mich, eine Ausstellung in Manchester vorzubereiten, in der es um Kunst und Fussball gehen wird. Ob meine Begeisterung für den Sport dadurch entflammt wird, ist gegenwärtig noch offen, aber ich bin bei der Recherche auf einige faszinierende Dinge gestossen – etwa, wie die Architektur moderner Stadien den Sport verändert, der darin betrieben wird.