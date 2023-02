Bildermacher Bruno Giacobbo – Kunstausstellung im Sternen Rafz Bruno Giacobbo zeigt im Gasthaus Sternen in Rafz seine Bilder mit dem Thema «Frauen, die lesen, sind gefährlich». PD

Solche und weitere Bilder von Bruno Giacobbo sind momentan im Sternen Rafz zu besichtigen. Foto: PD

Seit rund 35 Jahren ist Bruno Giacobbo künstlerisch tätig und stellt Bilder und Skulpturen her. Er nennt sich selber Bildermacher – so wie Uhren-, Schuh- oder Liedermachen – da er das Wort Künstler nicht mag. Giacobbo konnte seine Werke bisher in rund 40 Ausstellungen zeigen. Seit vier Jahren hat er das Gastrecht im Gasthaus Sternen in Rafz, um seine Werke zu zeigen.

Bruno Giacobbo versucht, ein Thema in diversen Bildern zu realisieren. Sein derzeitiges Thema ist «Frauen, die lesen, sind gefährlich». Er zeigt diverse zum Teil frivole Frauen am Lesen in Begleitung von Gaston, einer französischen Bulldogge.



Fehler gefunden?Jetzt melden.