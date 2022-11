Lokale Kunst – Kunstschaffende aus dem Tal zeigen ihr Können An der Ausstellung «Kunst im Tal» gab es die verschiedensten Arbeiten von Papierkunst, Wachsfiguren bis hin zu Skulpturen aus altem Metall zu sehen.

Der Wanderpreis für den attraktivsten Stand ging dieses Jahr an Walter Klöti (Mitte). Rolf Weber (links) und Michel Huber gratulieren. Foto: PD

Die Besucher konnten unter anderem Skulpturen aus altem Metall von Bauernhöfen, Gips- und Wachsfiguren, grosszügig mit Schwung gemalte Bilder, filigran bemalte Kleinode und Papierkunst in höchster Qualität bestaunen. Sowohl Senol Tatli (Freienstein) wie auch Gaby Studer (Gast) wurden mit ihrer Kunst bereits mehrfach ausgezeichnet. Beachtenswert waren auch die Objekte von drei Künstlerinnen, welche das erste Mal überhaupt ausgestellt hatten.

Viele Farbtupfer ergeben ein Gemeinschaftsbild

Julia Germann (Embrach) präsentierte nebst ihrer Malerei drei Stationen, die zeigten wie beim Film die Vertonung funktioniert. Dass die 23-Jährige die Musik dazu selber komponiert hat, versteht sich wie von selbst. Am Stand von Renate Spaltenstein konnten die Besucher auf der Leinwand ihre Farbtupfer setzen und so entstand im Laufe der Ausstellung ein prächtiges Gemeinschaftsbild. Der Wanderpreis für den attraktivsten Stand ging dieses Jahr an Walter Klöti aus Lufingen. Und ein Drehbuch hätte es nicht besser gekonnt: Alt-Gemeindepräsident Jürg Badertscher, der mit seiner Frau zufälligerweise genau dann die Ausstellung besuchte, konnte Walter Klöti als Erstes gratulieren.

Die eine oder andere Überraschung steht an

Die Kulturgruppe der FDP Embrachertal freute sich über den regen Zulauf Kunstinteressierter. Organisator Michel Huber verriet, dass die Ausstellung künftig mehr auch für jüngere Leute ein Magnet werden soll. Der Anfang mit Pharell Teczan (Kunst im Tal 2021) und Julia Germann sei gemacht. Zuviel wolle er aber noch nicht verraten, es werde sicher die eine oder andere Überraschung geben. Bis nach der Ausstellung meldeten bereits einige Künstlerinnen und Künstler ihr Interesse für das nächste Jahr an.

