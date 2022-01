Ausflugsziel Kirche Stadlerberg – Kunstvolle Kirchenfenster in Bachs zu entdecken Wie kommt die Kirche im kleinen Bachs zu solch moderner Glaskunst? Ein Eintrag im Gästebuch gab den Anlass, deren Geschichte nachzugehen. Andrea Söldi

Anfang, Mitte und Vollendung – oder eine eigene Interpretation. Die Kirchenfenster in Bachs lassen die Deutung offen. Foto: pd

Wenn Sabine Weidmann in der reformierten Kirche Stadlerberg in Bachs Orgel übt, freut sie sich immer wieder über die kunstvollen Fenster, durch die das Sonnenlicht in allen Farben fällt. In der Weihnachtszeit sind die Fenster jeweils auch abends beleuchtet. Kürzlich bemerkte die Organistin einen Eintrag im Gästebuch, der ebenfalls diesen Fenstern galt. Er stammte von Heidi und Ernst Basler aus Zollikon. Das ältere Ehepaar war im Dezember eigens quer durch den Kanton gereist, um die Kirchenfenster noch einmal zu sehen. «Wir haben den Künstler Ernst Bruppacher gut gekannt», erzählt Heidi Basler. Ihr Mann habe zusammen mit ihm das Gymnasium in Winterthur besucht.