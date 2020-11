Unternehmen aus Dielsdorf – Kuoni führt die Geschäfte von Fritsche Reisen weiter Fritsche Reisen mit Sitz in Dielsdorf musste Ende Oktober aufgeben. Jetzt steht fest: Kuoni übernimmt die Geschäfte und führt sie weiter. Inklusive der Mitarbeitenden.

Kuoni sorgt dafür, dass bei Fritsche gebuchte Reisen angetreten werden können. Archivbild: Sébastien Féval

Die Meldung kam Mitte Oktober: Fritsche Reisen, ein Unternehmen mit Sitz in Dielsdorf, muss seine Geschäftstätigkeiten per Ende Monat einstellen. Betroffen waren die Filialen in Dielsdorf, Oerlikon und Winterthur – über die Gründe wurde nichts bekannt. Jetzt steht fest: Ursache für die Geschäftsaufgabe waren die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor, die am Dienstag verschickt wurde. Die Inhaberin von Fritsche Reisen, Claudia Blaisdell, habe sich entsprechend entscheiden müssen.

Mitarbeiterinnen werden übernommen

Die gute Nachricht für die beiden Mitarbeitenden von Fritsche Reisen: Kuoni führt die Geschäfte per 1. November weiter. Die beiden werden auf Freelance-Basis weiterbeschäftigt. Und die gute Nachricht für die Kunden: Wer seine Reisen bei Fritsche in Dielsdorf, Oerlikon oder Winterthur gebucht hat, muss keinen Verlust hinnehmen. Die Buchungen bleiben bestehen. «Die partnerschaftlich erarbeitete Nachfolgelösung ermöglicht die nahtlose und professionelle Weiterbetreuung unserer geschätzten Kundinnen und Kunden», sagte Blaisdell. Konkret bedeutet dies, dass die beiden bisherigen Fritsche-Mitarbeiterinnen den bestehenden Kundenstamm auf eigene Rechnung, aber unter dem Dach von Kuoni, weiter pflegen können.

Kuoni betreibt schweizweit ein Netz mit 70 Filialen. Die bisherige Kundschaft von Fritsche Reisen – angeboten wurden Geschäfts- und Ferienreisen – wird von Winterthur, Oerlikon und Bülach aus betreut. «Ich bin von dieser Nachfolgeregelung überzeugt, gleichzeitig aber natürlich auch traurig, dass die gut 40-jährige Geschichte von Fritsche Reisen zu Ende geht», sagt Blaisdell weiter.

Nun ein Teil der DER-Gruppe

Auch Annette Kreczy, CSO bei DER Touristik Suisse, äussert sich zu der nun gefundenen Lösung. «Kompetente Unterstützung bei der Ferienplanung wird auch in Zukunft auf eine bedeutende Nachfrage stossen – nicht trotz, sondern gerade wegen der steigenden Komplexität von Reisen in einer Pandemie.» Kuoni ist Teil der DER Touristik Suisse AG, die wiederum der DER Touristik Group angehört und einer der grössten Reisekonzerne in Europa ist.

40 Jahre lang war Fritsche Reisen als Anbieter von Ferien- und Geschäftsreisen aktiv. Foto: Francisco Carrascosa

red