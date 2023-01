Schweizer Online-Drogenversand – Kurier der «Vitamintaube» vor Zürcher Gericht Ein heute 31-jähriger ehemaliger Kurier muss sich vor dem Bezirksgericht verantworten. Er versorgte Kundinnen und Kunden mit Kokain, Ketamin, Ayahuasca und Opium.

Über den Messengerdienst Telegram konnten Konsumentinnen und Konsumenten unter anderem Kokain bei der «Vitamintaube» bestellen. Foto: Keystone

Der Fall vor dem Bezirksgericht Zürich zeigt, dass Drogenhandel heute nicht mehr in Parks und an Strassenecken stattfindet, sondern am Handy. Bei der «Vitamintaube» konnten Konsumentinnen und Konsumenten über den Messengerdienst Telegram mit wenigen Klicks Drogen aller Art zu sich nach Hause bestellen.

Als der 31-jährige Ingenieur aus der Westschweiz im Frühling 2020 in Zürich verhaftet wurde, war gerade der erste Corona-Lockdown – und er hatte entsprechend viele Kundinnen und Kunden, die zuhause auf den Kurier im roten Opel warteten.

Von Ayahuasca bis Opium

In seinem Rucksack hatte der Beschuldigte rund ein Dutzend verschiedene Drogen, darunter Kokain, Ketamin, Ayahuasca und Opium, alle in standardisierte Portionen für je 100 Franken verpackt.

Auf seiner Liste standen eigentlich noch rund 50 Adressen – doch für den «Vitamintaube»-Kurier war die nächste Adresse ein Zürcher Gefängnis, wo er zwei Tage lang bleiben musste. Am Mittwoch muss er sich nun vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten.

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Kurier wegen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 80 Franken sowie eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten.

Die Video-Reportage: Wie dreist gehen Dealer auf den sozialen Medien vor? Und was sagt die Polizei dazu? Und wer steckt hinter den dubiosen Profilen? Video: Boris Gygax, Anielle Peterhans

Kuriere wurden über Telegram angeworben

Beim Beschuldigten Ingenieur handelt es ich nur um einen «kleinen Fisch». Wer die Hintermänner oder -frauen der «Vitamintaube» sind, ist unklar. Gemäss Anklageschrift zeigten sich diese nie und warben auch die Kuriere per Telegram-Messengerdienst an.

Per Post kamen die Drogen dann zu den Kurieren, die sie an speziell bezeichneten Abholorten entgegennahmen. Bezahlt wurde entweder Bar oder im Voraus mit Bitcoin. Die «Vitamintaube» stürzte nach mehreren Verhaftungen von Kurieren ab, der Lieferdienst wurde eingestellt. Mittlerweile ist er unter anderem Namen aber wieder aufgetaucht.

SDA

