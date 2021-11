Smood-Streiks in elf Städten – Kuriere arbeiten für 15.40 Franken die Stunde – und die Migros profitiert In der Westschweiz protestieren Mitarbeitende des Lieferdienstes Smood wegen schlechter Arbeitsbedingungen. Baldige Besserung ist trotz Verhandlungen über einen GAV nicht in Sicht. Bianca Lüthy

Gewerkschaften fordern, dass die Migros sich für bessere Arbeitsbedingungen bei ihrem Lieferpartner starkmacht: Demonstration von Smood-Kurieren am 11. November in Lausanne. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Mit Anonymous-Masken und grossen Bannern ausgerüstet, sind sie am Donnerstag vor einer Woche in Lausanne auf die Strasse gegangen: Die Kuriere des Lieferdienstes Smood berichten von nicht vergüteten Spesen, unbezahlten Arbeitseinsätzen und Nettolöhnen, die kaum zum Überleben reichen. Seit Anfang November brodelt es bei Smood in der Westschweiz. Als Erstes streikten Angestellte in Yverdon, mittlerweile hat sich der Protest auf elf Städte ausgeweitet, darunter Genf, Lausanne und Neuenburg.

«Im September habe ich zum Beispiel acht Stunden am Tag gearbeitet, am Wochenende elf Stunden – und habe am Ende 3300 Franken netto verdient», erzählt Kurier Ramzi aus Vevey VD an der Pressekonferenz der Gewerkschaft Unia, die den Streik organisiert hat.