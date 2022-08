Menschen im Unterland – Kurt Kämpf (64), Bademeister in Rafz/Wil Seit 25 Jahren ist Kurt Kämpf als Bademeister tätig. Ab und zu ist er bei seiner Arbeit aber auch Sanitäter, Reinigungskraft, Psychologe oder Spassbremse. Patrick Gutenberg

«Unsere Gäste sollen gesund kommen, gesund gehen und in der Zwischenzeit bei uns Spass haben», sagt Bademeister Kurt Kämpf. Foto: Patrick Gutenberg

Kurt Kämpf (64) legt um 7 Uhr los in der Badi von Rafz/Wil. «Bevor wir aufmachen, muss alles geputzt, kontrolliert und getestet sein, denn ab dann kümmern wir uns von 9 bis 20.30 Uhr um den Tagesbetrieb und die Gäste», sagt er und verstaut die Utensilien für die Wasserprobe. Kurt Kämpf leitet in einem Dreierteam die Badi.

Die Aufgabe des Bademeisters vereinigt einige Berufe: Sanitäter, Sanitär, Reinigungskraft, Technikerin, Psychologe, Menschenkennerin und manchmal auch Spassbremse, wenn die Hausregeln arg strapaziert werden. Kurt Kämpf freut sich auf die Sonnentage: «Ich bin eher der Südländer und mag es lieber heiss als kalt.» Seit 25 Jahren ist er als Bademeister tätig, neun Jahre davon in der Badi Rafz/Wil. «Unsere Gäste sollen gesund kommen, gesund gehen und in der Zwischenzeit bei uns Spass haben», meint er mit einem Lächeln. Dass die Arbeitstage manchmal lang sind, nimmt der Koblenzer dafür gerne in Kauf.

