Menschen im Unterland – Kurt Wymann (72), Modellflugfreund aus Glattfelden Kurt Wymanns Herz schlägt für die Modellfliegerei. Seit Jahren baut er Flugzeuge zusammen – die mit der Zeit immer komplexer wurden. Balz Murer

Kurt Wymann, Hobby-Modellhelikopter-Flieger, aus Glattfelden. Foto: Balz Murer

Kurt Wymann (72), aufgewachsen in Bern und ausgebildeter Werkzeugmacher, wohnt heute in Glattfelden. Er ist Platzwart der Modellfluggruppe Unterland (MGUL). Nach seiner Erstausbildung studierte er bis Mitte der 70er-Jahre an der Universität Zürich Mathematik und an der ETH Informatik. Während seines Studiums wohnte er bei seiner Tante in Rümlang, die das Restaurant Sternen führte. Im Anschluss an sein Studium arbeitete er als Informatiker bei Contraves (heute Ruag Space AG) in Opfikon-Glattbrugg.

Anfang der 80er-Jahre zog Kurt Wymann mit seiner jungen Familie nach Glattfelden. Die Modellfliegerei ist seine Leidenschaft seit Jugendjahren, aber elterliche und berufliche Verpflichtungen liessen sein Hobby ein bisschen einschlafen; bis sein Feuer für die Modellfliegerei vor knapp zwölf Jahren durch ein kleines Geschenk in Form eines Stubenhelikopters wieder entfacht wurde.

Danach wuchsen die entsprechenden Bausätze stetig, wurden komplexer und basieren teilweise auf originalen Plänen, die auf eine entsprechende Grösse skaliert werden. CAD und 3-D-Drucker machen diese Art von Modellbau erst möglich. Das von Kurt Wymann präsentierte Modell mit einem flugbereiten Eigengewicht von rund 8 Kilo ist eine detailgetreue Ausführung eines «Lama» – eine Weiterentwicklung des Alouette-II-Helikopters (Erstflug 1969). Dieser Typ wird heute noch von der Air Zermatt eingesetzt.

