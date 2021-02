Bericht über Notlandung am Flughafen – Kurz nach dem Start knallte es im Triebwerk Ein Businessflugzeug musste im Oktober 2018 kurz nach dem Start in Richtung Paris umkehren, nachdem eines der Triebwerke im Steigflug ausgefallen war. Manuel Navarro

Die Fluglotsen mussten im Oktober 2018 auf einen Notruf reagieren. Foto: Johanna Bossart

Am 4. Oktober 2018 startete am Flughafen Zürich kurz nach Betriebsöffnung ein Geschäftsflugzeug des Typs Falcon 2000EX von Dassault Aviation. An Bord befanden sich neben den beiden Piloten eine Flugbegleiterin und zwei Passagiere. Geplant war eine Reise nach Paris mit Landung auf dem Flughafen Le Bourget.

Um 6.43 Uhr hob das Flugzeug von der Piste 28 ab. Weit kam es allerdings nicht, bevor es umkehren musste. Ein Bericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) zeichnet nun nach, was damals am Himmel passiert ist.

Bereits zwei Minuten nach dem Start gab es einen dumpfen Knall, und das rechte Triebwerk der Maschine fiel aus. Der Co-Pilot versuchte, die Fluglotsen von Skyguide darüber zu informieren – und musste feststellen, dass auch das Funkgerät ausgefallen war. Erst mit einem erneuten Versuch über ein zweites Funkgerät gelang die Übermittlung.