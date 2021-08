Nicht alle Stellen besetzt – Kurz vor Schulbeginn werden noch dringend Lehrkräfte gesucht In weniger als zwei Wochen beginnt das neue Schuljahr. Doch vielen Gemeinden im Unterland fehlen noch Lehrerinnen und Lehrer. Manuel Navarro

Themenbild: Die Anzahl Schülerinnen und Schüler ist dieses Jahr erneut gestiegen. Doch nicht für alle Klassen wurden alle benötigten Lehrerinnen und Lehrer gefunden. Foto: Michael Scherrer

Die Ferien neigen sich dem Ende zu, am 23. August beginnt das neue Schuljahr. In den meisten Gemeinden wird die Anzahl Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum Vorjahr erneut ansteigen – und damit auch der Bedarf an Lehrpersonen. Die Nachfrage ist gar so gross, dass weniger als zwei Wochen vor dem Schulbeginn in mehreren Unterländer Gemeinden noch immer einige Festanstellungen – sowohl grössere als auch kleinere Pensen – nicht besetzt sind. «Wir suchen aktuell noch zwei Klassenlehrpersonen», sagt etwa Caspar Salgò, Gesamtschulleiter in Opfikon. Ausserdem werden in der Stadt auch sechs bis sieben sogenannten Fach- und Förderlehrpersonen gesucht. Dazu zählen schulische Heilpädagogen und Lehrerinnen und Lehrer, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten.