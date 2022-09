Bauvorhaben in Embrach – Kyburz will Hauptsitz samt Teststrecke im Embraport-Areal bauen Ein weiterer Meilenstein im Embraport-Areal ist in Planung. Elektromobilhersteller Kyburz aus Freienstein will dort seinen neuen Hauptsitz verwirklichen. Martina Macias

Hier soll ein weiterer Teil des Embraport-Areals gebaut werden – unter anderem auch mit dem neuen Hauptsitz des Elektromobilherstellers Kyburz. Foto: Leo Wyden

Das gesamte Embraport-Areal in Embrach soll erneuert und zu einer Drehscheibe für Logistik modernisiert werden. Das ist das erklärte Ziel der Eigentümerin, der Zürcher Freilager AG – bis 2025. Das Areal ist deshalb im regen Wandel. Jetzt liegt das neueste Projekt auf, in dem es um die Zukunft eines 20’000 Quadratmeter grossen Areals geht. Der private Gestaltungsplan «Stationsstrasse» liegt derzeit öffentlich auf. Das Areal befindet sich in der Zentrumszone und grenzt an das Logistikzentrum im Osten, an ein Wohngebiet im Westen und zum Bahnhof im Norden. Aus dem Plan ist ersichtlich, dass auf dem seit Jahren brachliegenden Gebiet unmittelbar beim Bahnhof Embrach-Rorbas eine Kombination von Industrie und Wohnraum entstehen soll.