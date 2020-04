Woher stammt das Coronavirus? – Labor oder Fischmarkt – so plausibel sind die Urspungs-Theorien Die USA prüfen, ob der Sars-Cov-2-Erreger bei einem Laborunfall freigesetzt wurde. Chinesische Wissenschaftler wehren sich. Das ist bislang bekannt. Lea Deuber , Paul-Anton Krüger , Georg Mascolo

Das Gebäude des Hochsicherheitslabors in Wuhan: US-Präsident Trump spekuliert, hier könnte das Coronavirus freigesetzt worden sein. Foto: Hector Retamal/AFP

Der Huanan-Markt von Wuhan war ein Labyrinth, so gross wie sieben Fussballfelder. Tausende Kunden aus der Elf-Millionen-Metropole in China schoben sich jeden Tag durch die engen Gassen zwischen den Ständen im Stadtteil Jianghan, die meist nur durch ein paar Kisten getrennt waren. Vor vielen Läden hingen Fleischstücke an Haken, stapelten sich lebende Frösche, Krebse, Fische. Dahinter die Käfige mit grösseren Tieren. Die mehr als 1000 Verkäufer schlachteten sie unter den Augen der Käufer. Auf dem Boden stand Wasser und das Blut der Tiere.