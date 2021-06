Streit um Mietzinserlass – Ladenbetreiber verschärfen den Ton Nicht jeder Mieter bekam während der Zwangsschliessungen die Miete erlassen. Jetzt fordern Geschäftsmieter eine Pandemieklausel im Vertrag. Maren Meyer

Im Einkaufszentrum Sihlcity in Zürich wird diesen September eine neue Filiale von Rituals eröffnet. Neue Mietverträge unterschreibt das Unternehmen nur, wenn sie eine Pandemieklausel enthalten. Foto: Urs Jaudas

«Wir waren im Krisenmodus», sagt Karianne Baumann. Als im vergangenen März in der Schweiz und anderen Ländern Lockdowns verfügt wurden, begann für sie die Arbeit so richtig. Baumann berät das niederländische Kosmetikunternehmen Rituals in rechtlichen Fragen rund um Mieten und Immobilien. Rituals ist in 30 Ländern präsent – in der Schweiz mit 24 Standorten. Und es lag an Baumann, die Teams vor Ort zu unterstützen, als es darum ging, mit den Vermietern um Mietreduktionen zu verhandeln.

«Wir befanden uns alle in einer unvorhersehbaren Situation und wollten gemeinsam eine Lösung finden», sagt sie. Nicht immer sahen die Vermieter das genauso. «Die Schweizer Vermieter», sagt Baumann, «waren im internationalen Vergleich die schwierigsten Verhandlungspartner.»