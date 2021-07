Maske und Zertifikatspflicht weg – Läden und Clubs verlangen endgültige Normalisierung Während Sportverbände und ÖV-Betreiber die Weiterführung der Corona-Schutzmassnahmen für sinnvoll halten, fordern andere jetzt deren komplette Aufhebung. Denis von Burg , Mischa Aebi

Shoppen ohne Maske: Schon in diesem Monat soll die Maskenpflicht in Einkaufsläden fallen, fordern die Detailhändler. Foto: Keystone

Keine Maskenpflicht, keine Corona-Zertifikate: Der britische Premier Boris Johnson will in seinem Land trotz der sich gerade bedrohlich aufbauenden vierten Corona-Welle per Ende Juli sämtliche verbliebenen Corona-Massnahmen aufheben. Nun fordern die Detailhändler und die Club-Branche in der Schweiz auch wieder mehr Freiheiten.

So sagt Dagmar Jenni vom Detailhändler-Verband Swiss Retail Federation, man habe bereits vor Wochen beim Bundesrat angeregt, dass mit der «Normalisierungsphase» die Maskentragepflicht in Innenräumen von Läden aufgehoben werden soll.