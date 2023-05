SBB-Infoanlass zum Brüttenertunnel – Lärm, Lifte und Kühe beschäftigen die Bevölkerung von Wallisellen In Wallisellen wurden an der Infoveranstaltung der SBB zum Grossprojekt Mehrspur Fragen zur Infrastruktur, zum Lärmschutz und zu Rindern gestellt. Alexander Lanner

In Richtung Oerlikon stehen bereits die Baugespanne. Foto: Balz Murer

Der Brüttenertunnel wirkt sich auch sehr stark auf Wallisellen, Bassersdorf und Dietlikon aus. Wie sich an der Infoveranstaltung diese Woche gezeigt hat, machen sich die Wallisellerinnen und Walliseller Sorgen wegen des Lärms während des Baus und wegen des Lärms durch die höhere Zahl an Schnellzügen nach dem Bau. Das Interesse galt aber auch der Infrastruktur: Wie kann die jetzige während der Bauzeit genutzt werden, und wie wird die künftige konkret aussehen? Und auch an die Kühe wurde gedacht.