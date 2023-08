Lärmschutz an Wehntalerstrasse – Kanton plant den Einbau eines Flüsterbelags in Regensdorf Die Wehntalerstrasse soll auf 790 Metern einen lärmarmen Belag erhalten. In einem zweiten Projekt plant der Kanton den Ausbau und Umbau eines weiteren Strassenabschnitts. Anna Bérard

Dieser Abschnitt der Wehntalerstrasse in Regensdorf erhält einen lärmarmen Belag. Der Lärmgrenzwert bei den Häusern hinter der Hecke links im Bild wird teilweise massiv überschritten. Foto: Sibylle Meier

Lärmmessungen zeigen: Bei drei Häusern im Regensdorfer Ortsteil Adlikon ist der Verkehrslärm zu laut. Sie liegen an der neuen Wehntalerstrasse, also jener Hauptstrasse, die Dielsdorf mit dem Stadtzürcher Quartier Affoltern verbindet und teilweise durchs Wohngebiet von Regensdorf führt. Laut einer Studie wird der Verkehr in den nächsten Jahrzehnten zunehmen, der Lärmgrenzwert dürfte dann bei noch mehr Häusern überschritten sein. Nun plant der Kanton, den 790 Meter langen Strassenabschnitt zwischen der Adliker Kreuzung und der Kreuzung Althardstrasse zu sanieren und dabei einen lärmarmen Belag einzubauen, der im Volksmund als Flüsterbelag bekannt ist.