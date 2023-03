Erste Schüsse – Lärmtest in der neuen Schiessanlage Widstud bei Bülach Die Eröffnung der neuen Schiessanlage Widstud ist für den Sommer geplant. Nun steht ein Testschiessen an. Thomas Mathis

In der neuen Schiessanlage Widstud findet demnächst ein Testschiessen statt. Foto: Sibylle Meier

In der Kiesgrube Widstud bei Bülach ist eine moderne Schiessanlage entstanden. Die Bauarbeiten sind nun so weit fortgeschritten, dass in den Aussenanlagen die ersten Schüsse fallen können. Es handelt sich dabei um ein Testschiessen, das voraussichtlich am 30. März durchgeführt wird. Wenn die Witterung dafür ungünstig ist, wird die Durchführung auf den 13. oder 14. April verschoben. Der erste Termin vom 24. März wurde bereits abgesagt. Geschossen wird jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. Laut Angaben im Amtsblatt werden rund 100 bis 200 Schuss abgegeben.