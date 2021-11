Glasgow-Beschluss gegen Abholzung – Lässt sich die globale Waldvernichtung stoppen? Die Analyse in Grafiken Bis 2030 will die Staatengemeinschaft so viel Wald wie möglich erhalten, um die Erderwärmung zu bremsen. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt: Das dürfte schwierig bis unmöglich werden. Yannick Wiget

Jeden Tag verschwinden in Brasilien riesige Waldflächen: Die Abholzung im Amazonas-Regenwald soll endlich unterbunden werden. Foto: Marcelo Sayao (EPA, Keystone)

Es ist ein grosses Versprechen: Mehr als hundert Staaten haben sich verpflichtet, bis 2030 die Entwaldung zu stoppen. Die Abmachung wurde am Weltklimagipfel in Glasgow getroffen. Alle beteiligten Länder, darunter die Schweiz, repräsentieren zusammen 85 Prozent der globalen Waldfläche. Für das Vorhaben werden umgerechnet knapp 18 Milliarden Franken an öffentlichen und privaten Geldern mobilisiert.